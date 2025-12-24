自由電子報
MLB》大谷翔平1.4億天價球拍賣秘辛！ 傳奇創辦人展現超神調停手法

2025/12/24 10:20

大谷翔平「50轟50盜」全壘打球被台灣優式資本給拍下。（資料照，記者廖振輝攝）大谷翔平「50轟50盜」全壘打球被台灣優式資本給拍下。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平在去年達成大聯盟史上首次的「50轟、50盜」紀錄，該紀錄的全壘打球被台灣《優式資本股份有限公司》以總價達439.2萬美元（約新台幣1.42億）賣出，今天《The Athletic》報導透露，去年戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）的創辦人戈丁（Ken Goldin），是如何順利地讓該球被拍賣出去。

事件起因於帶著紀錄球離開球場的委託人札塞克（Christian Zacek），他委託戈丁拍賣公司將球給放上拍賣網，但後續馬特斯（Max Matus）與達維多夫（Joseph Davidov）兩人聲稱自己才是該球的擁有者，是因為肢體推擠才未能拿到球，同時向戈丁拍賣公司發律師函要求停止拍賣，而面對這樣的法律問題，老闆戈丁親自介入調停。

戈丁向三位爭奪者提出核心質疑：究竟是想爭取所有權？還是想獲得最高額的現金報酬？他引用2001年邦茲（Barry Bonds）第73轟紀錄球的案例指出，當時兩位爭奪者因產權訴訟導致球被法院扣押，直到一年半後熱潮消退才拍賣，最終僅賣出45萬美元，遠低於預期價值。戈丁警告，若不趁大谷翔平熱度最高時出售，一旦官司拖延數年，該球的市場價值恐將大幅縮水。

大谷翔平在馬林魚球場締造單季50轟50盜成就。（資料照）大谷翔平在馬林魚球場締造單季50轟50盜成就。（資料照）

最終，三方爭議人接受了戈丁的建議，簽署協議讓拍賣先進行，此舉確保了該紀錄球能在商業價值巔峰期成交，而拍賣所得扣除佣金後的360萬美元則交由法院監管，讓三方在球售出後繼續針對金額分配進行法律訴訟。戈丁指出，雖然所有權糾紛帶來法律壓力，但糾紛本身引起的全球關注，反而意外推高了最終競標價格。

根據邁阿密法院在當地時間12月17日的最新進度，雖然拍賣已順利完成並創下紀錄，但針對剩餘收益分配，三方目前仍未達成最終和解協議，相關法律程序仍在進行中。

