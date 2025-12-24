自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》岡本和真恐步村上宗隆後塵？ 權威美媒全面分析

2025/12/24 10:47

岡本和真。（資料照）岡本和真。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多年輕重砲村上宗隆，透過入札制度挑戰大聯盟後，僅與墊底白襪簽下一張2年3400萬美元合約，另一位和製砲手，讀賣巨人的岡本和真的入札期限將至，美媒《The Athletic》分析他可能簽下的合約與動向。

知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，岡本和真的擊球率（contact%）比村上宗隆好，但長打能力較差，使得他的「地板」比村上宗隆高，「天花板」則反之。明年6月將滿30歲的岡本，年紀也比25歲的村上宗隆大上許多。

有球探評估，岡本和真最終可能會跟村上宗隆一樣從三壘防區轉至一壘，那這樣的他是否能夠簽下比村上宗隆2年3400萬美元還大的合約呢？羅森索給出的答案是有可能，理由為各球團認為，岡本和真是更穩健、風險更低的選擇。

岡本和真的入札期限到當地時間1月4日，不過尷尬的是現在內野自由球員相當擁擠，但如果在1月4日前，柏格曼（Alex Bregman）、小畢歇特（Bo Bichette）能完成簽約，捲入交易傳聞的佩瑞德茲（Isaac Paredes）、艾倫納多（Nolan Arenado）被交易的話，或許能讓岡本和真的加盟態勢更加明朗。

反之，若上述球員都沒能在岡本和真的入札期限前塵埃落定的話，那麼他就有可能跟村上宗隆一樣，與較沒有競爭力的球隊簽約。先前傳出有意願簽下他的海盜，在今天選擇以2年2900萬美元簽下明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中