MLB》岡本和真恐步村上宗隆後塵？ 權威美媒全面分析

〔體育中心／綜合報導〕養樂多年輕重砲村上宗隆，透過入札制度挑戰大聯盟後，僅與墊底白襪簽下一張2年3400萬美元合約，另一位和製砲手，讀賣巨人的岡本和真的入札期限將至，美媒《The Athletic》分析他可能簽下的合約與動向。

知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，岡本和真的擊球率（contact%）比村上宗隆好，但長打能力較差，使得他的「地板」比村上宗隆高，「天花板」則反之。明年6月將滿30歲的岡本，年紀也比25歲的村上宗隆大上許多。

有球探評估，岡本和真最終可能會跟村上宗隆一樣從三壘防區轉至一壘，那這樣的他是否能夠簽下比村上宗隆2年3400萬美元還大的合約呢？羅森索給出的答案是有可能，理由為各球團認為，岡本和真是更穩健、風險更低的選擇。

岡本和真的入札期限到當地時間1月4日，不過尷尬的是現在內野自由球員相當擁擠，但如果在1月4日前，柏格曼（Alex Bregman）、小畢歇特（Bo Bichette）能完成簽約，捲入交易傳聞的佩瑞德茲（Isaac Paredes）、艾倫納多（Nolan Arenado）被交易的話，或許能讓岡本和真的加盟態勢更加明朗。

反之，若上述球員都沒能在岡本和真的入札期限前塵埃落定的話，那麼他就有可能跟村上宗隆一樣，與較沒有競爭力的球隊簽約。先前傳出有意願簽下他的海盜，在今天選擇以2年2900萬美元簽下明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）。

