MLB》先發投手市場升溫！ 紅襪被爆料「默默推銷」陣中年輕好手

貝洛。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟休賽季的自由市場並不活躍，除了藍鳥以7年2.1億美元簽下席斯（Dylan Cease）外，許多大咖如塔克（Kyle Tucker）、柏格曼（Alex Bregman）、小畢歇特（Bo Bichette）去向都還懸而未決，《The Athletic》透露，近期先發投手的市場開始升溫，且有競爭球隊人士爆料，紅襪正默默地在兜售自家先發投手。

根據羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）的聯合報導指出，「控制年限」是先發投手的關注焦點，特別是在巴茲（Shane Baz）與伯羅斯（Mike Burrows）的交易案獲得高額報酬後。

請繼續往下閱讀...

現在各隊依舊在詢問還有2年控制權的雙城王牌投手萊恩（Joe Ryan），不過雙城一再表示他們並未推銷萊恩。知情人士指出，自從11月的領隊會議後，雙城就不曾跟其他球團討論過萊恩。

然而，有他隊球團高層透露，紅襪正在「默默推銷」自家先發投手貝洛（Brayan Bello），不過熟悉紅襪的人士則對此表示異議，但他也坦承，當其他球隊詢問紅襪的年輕投手戰力時，貝洛是經常被提及的名字。

現年26歲的貝洛身上仍有著4年5050萬美元的合約，其中還包含2030年價值2100萬美元的球團選擇權（或能以100萬美元買斷），該張合約讓貝洛充滿吸引力，因為他在尚未完全發揮潛力的情況下，就在本季166.2局投球留下3.35的防禦率。不過球團更重視他的預期防禦率（xERA），在2024年為4.56，2025年則為4.52，認為那才是他的真實實力。

如果貝洛被交易的話，紅襪的前三號先發將由克羅切（Garrett Crochet）、葛雷（Sonny Gray）與奧維多（Johan Oviedo）組成，加上傷癒歸隊的山度瓦（Patrick Sandoval）和克勞福（Kutter Crawford）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法