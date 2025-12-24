NBA》獨行俠狀元郎發威！ 佛拉格33分準大三元力退強敵金塊

佛拉格今天轟下全隊最高33分外帶9籃板9助攻，幫助球隊擊敗來訪的金塊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠狀元郎佛拉格（Cooper Flagg），今天在主場面對強敵金塊繳出全能身手，拿下33分9籃板9助攻準大三元表現，助隊以131：130擊敗由約基奇（Nikola Jokic）領軍的金塊。

首節達拉斯火力爆發，佛拉格狂飆14分攜手戴維斯（Anthony Daivs）的10分，率隊取得41：27領先，次節金塊靠著穆雷（Jamal Murray）14分領銜追分，半場打完金塊56：66落後10分。

第三節換約基奇進帳10分，攜手板凳出發的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）三分彈無虛發4投4中狂砍12分，單節打出47：37攻勢，讓雙方重回原點以103：103平手。

第四節雙方你來我往，在後段佛拉格跳出來接管戰局，3分17秒他接獲戴維斯傳球投進三分將比數拉開到126：121，隨後他又靠著拋投與助攻讓球隊維持領先，金塊最後反撲靠著穆雷與約基奇兩人，將分差追到只剩下1分，但最終華森（Peyton Watson）0.7秒投三分未進，以1分差飲恨敗北。

佛拉格今天上場39分44秒，豪取全場最高的33分外帶9籃板9助攻，且效率極高，21投14中，三分6投4中，戴維斯也有31分9籃板演出。金塊方面，約基奇29分7籃板14助攻，穆雷則有31分7籃板14助攻演出。

