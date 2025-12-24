自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》強森板凳出發當英雄！馬刺20分痛宰聯盟龍頭雷霆

2025/12/24 12:03

強森率領馬刺擊敗雷霆。（路透）強森率領馬刺擊敗雷霆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕上次交手在NBA盃4強淘汰雷霆的馬刺，今天兩隊在馬刺主場再度碰頭，最終還是由馬刺笑到最後，以130：110痛宰雷霆收下7連勝，成為本季唯一能夠從聯盟龍頭雷霆拿下2勝的球隊。

兩隊本季首度交手就是在本月的NBA盃4強，馬刺當時靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）回歸貢獻22分、9籃板，消弭16分差逆轉挺進NBA盃冠軍戰。

今天雙方再度交手，半場打完雷霆還以60：58領先，第三節後段馬刺靠著強森（Keldon Johnson）精準外線開砲，將比數拉開到5分差，第四節溫班亞瑪關鍵三分球將比數拉開到雙位數分差，隨後馬刺便未再落後，最終以20分差賞雷霆本季最慘敗仗，近5場雷霆就吞下3敗，其中有2敗是馬刺給的。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本場拿下33分是全隊最高，威廉斯（Jalen Williams）17分6籃板8助攻。馬刺則是全員發揮，強森板凳出發豪取25分，投進5顆三分球是全隊最高，溫班亞瑪同樣板凳出發拿下12分，新科新人王卡瑟爾（Stephon Castle）24分進賬，老將巴恩斯（Harrison Barnes）也有20分。

強森率領馬刺擊敗雷霆。（圖片取自X）強森率領馬刺擊敗雷霆。（圖片取自X）

