體育 棒球 中職

中職》王維中不只戰力考量 背後有2效益助攻台鋼年輕投手

2025/12/24 11:50

陳柏清。（資料照，記者林正堃攝）陳柏清。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹隊今天宣布跟左投王維中達成加盟共識，將於1月春訓投入球隊訓練，昔日「龍王」的加入不只為了球隊戰力考量，更是替陣中年輕選手爭取更多養成時間的存在，另外也能讓陳柏清在後援角色有更多發揮空間。

台鋼季後持續進行補強，先是簽下自由球員投手黃子鵬，接著與捕手劉時豪、投手賴智垣完成簽約，進補重砲魔鷹，今天再重磅簽下王維中。今年5成勝率收尾、差點就殺進挑戰賽的台鋼，有個非常充實的休季準備在明年休季扳回一城。

談到王維中的具體定位，劉東洋表示，必須要等洪總在春訓後的安排，「這次的補強，主要是想替我們的年輕投手爭取時間，特別是先發投手。」

台鋼近年選進不少年輕投手培養為未來的先發投手，像是黃子豪、王柏傑、邱立璿和林建宏，甚至是狀元郎韋宏亮，劉東洋說未來都不排除有機會轉先發，「他們都需要時間來成長，我們希望王維中能替這些人先發的成長爭取一些時間。」

台鋼熱烈追逐王維中，還有一個關鍵在陳柏清，他今年轉任後援繳出聯盟平均以上水準的球季，狂掃23次中繼，扮演牛棚堅強的後盾，即便他有意願回先發，定位將視春訓教練團的安排，但王維中的加入，讓陳柏清更有空間在後援發揮。

