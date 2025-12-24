NBA》布魯克斯打3節拿25分 太陽打爆湖人賞他們2連敗

布魯克斯（右）拿下全隊最高25分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽今天在主場迎戰湖人，布克（Devin Booker）、布魯克斯（Dillon Brooks）都只打了3節，但得分雙雙突破20分，率隊以132：108打爆湖人，賞給他們2連敗。

湖人球星東契奇（Luka Doncic）今天和太陽之戰因傷缺陣，但里維斯（Austin Reaves）歸隊並替補上陣。湖人隊在上半場陷入苦戰，即便當家一哥詹姆斯（LeBron James）半場拿下18分，兩節打完還是以57：67落後，而今天回歸的里維斯半場進帳11分，但已經吞下4次犯規。

布克、布魯克斯上半場都攻下13分全隊最高，而太陽團隊命中率達60%，成為領先的關鍵。

易籃後，太陽火力持續加溫，布魯克斯不只飆進三分球還能殺到禁區得分，助隊將領先擴大到超過20分，他們單節灌進45分，並帶著26分領先進入決勝節；而在勝負大致底定情況下，兩隊出清板凳，最終太陽以24分差大勝對手。

太陽今天團隊命中率高達59%，布魯克斯只打了24分鐘繳出25分，布克貢獻21分；湖人方面，詹姆斯進帳23分全隊最高，里維斯拿下17分次之。

