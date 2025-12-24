韓職》起亞虎續約大聯盟級洋投！ 還簽下曾對張育成敲安的洋砲

起亞虎今天宣布三名洋將簽約。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導〕韓職起亞虎在今天宣布三筆簽約，分別是續約陣中洋投歐勒（Adam Oller），並簽下大聯盟級洋砲卡斯楚（Harold Castro）以及擁有旅日經歷的澳洲游擊手戴爾（Jarryd Dale）。

歐勒在今年賽季為球隊出賽26場都是先發，拿下11勝7敗，防禦率3.62，149局投球送出169K，他將與奈爾（James Naile）一起組成球隊的雙王牌。歐勒獲得最高120萬美元的薪水（20萬簽約金、年薪70萬+30萬激勵獎金）。

另外，曾有6年大聯盟經驗的洋砲卡斯楚也以最高100萬美元（20萬簽約金、70萬薪水+10萬激勵獎金）加盟，現年32歲的卡斯楚曾待過老虎5個賽季，最近一個在大聯盟出賽的球季為2023年效力洛磯，生涯累積16轟、156分打點，標準化攻擊指數（OPS+）83，是內外野都能守的工具人，還登上投手丘投球。值得一提的是，卡斯楚曾在2022年對登板的台灣好手張育成敲過安打。

卡斯楚生涯在大聯盟1406打數敲出16轟。（資料照）

最後一筆簽約是來自澳洲的戴爾，他在今年以測試球員的身分加入日本職棒歐力士隊，但並未登上日職一軍，25歲的他曾在小聯盟待過6個賽季，最高打過3A。戴爾是以亞洲外援身分加入，獲得球隊15萬美元合約（4萬簽約金、年薪7萬+4萬激勵獎金）。

