NBA》被「惡棍」捉弄還慘輸太陽！詹皇談湖人首度連敗：我不知道

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客太陽主場，在缺少東契奇（Luka Doncic）僅「詹皇」詹姆斯（LeBron James）帶隊的情況下被地主打得落花流水，主力僅3節就下班，湖人吞下本季首度連敗，詹姆斯賽後表示：「我不知道。」

詹姆斯本場比賽上陣25分46秒，以14投7中，三分5投3中的表現拿下23分6助攻，在比賽時，他還在罰球的時候被太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）捉弄，特地在第一罰罰完後跟他擊掌，使詹姆斯超不爽，本場詹姆斯的罰球共11罰只中6顆。

湖人慘敗太陽，本季首吞連敗，賽後詹姆斯受訪表示，太陽的進攻太順了，而自家的防守卻沒有，所以才會輸得這麼慘。談到本季第一次連敗，詹姆斯表示：「我不知道。我不知道。很明顯你不會想要一職輸球，這是肯定的。希望我們可以盡快找回贏球的方式。」

Dillon Brooks high-fived LeBron after he made FT pic.twitter.com/v248gyQ14S — House of Highlights （@HoHighlights） December 24, 2025

