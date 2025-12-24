自由電子報
NBA》轉行當釣魚隊老闆！ 西蒙斯沒放棄重返賽場、親曝回歸時間點

2025/12/24 15:01

〔體育中心／綜合報導〕前七六人選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）在自由市場乏人問津，近期意外轉戰職業釣魚界，正式出任職業釣魚聯盟（SFC）「南佛羅里達帆船隊」老闆，他在受訪時透露，現在的生活重心已轉往釣魚產業，形容這就像是釣魚界的F1或LIV高球賽，充滿競技性。

現年29歲的西蒙斯曾三度入選明星賽，並拿過新人王與抄截王，但生涯後半段受到背傷與心理因素困擾，逐漸淡出賽場。西蒙斯向美媒《Andscape》詳細介紹SFC，強調這是第一個具有積分制的專業釣魚聯盟，目前共有16支隊伍參賽，針對不同種類的旗魚都有計分規範。身為老闆的西蒙斯自曝生活極度忙碌，每天早上6點就得起床投入營運事務，幾乎沒有閒暇時間。儘管熱愛釣魚，但他謙稱自己並非最強釣手，目前無意以選手身分出賽，「如果現在把自己放進名單太自私，除非哪天我真的練成一名像樣的釣手。」

談到外界最關心的籃球生涯，西蒙斯強調自己並未放棄，目前在洛杉磯維持一週六天、每天2次的精實訓練，內容涵蓋重訓、籃球技巧與復健，西蒙斯坦言，雖然以目前的實力仍能融入NBA環境，但他拒絕只為「佔據一個位置」勉強回歸，「如果不是以巔峰的身體狀態競爭，對我來說沒有意義，那樣做太自私了。」他希望能將一切奉獻給運動，而非僅僅是為了商業現實。

對於何時能重返NBA球場，西蒙斯給出了明確的時間表。他透露目前的身體狀況正逐漸好轉，若復健與訓練發展順利，目標是在明年NBA明星賽前後，讓健康狀態達到足以與球隊簽約的水準。他表示，這段時間的沉潛是為了以完美姿態重返最高殿堂，否則寧可繼續磨練，直到身體準備就緒。

