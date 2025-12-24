NBA》前MVP魏少飆本季最高分還寫超狂紀錄！隊友嘆：他值得更好的

魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天以127：136不敵東部龍頭活塞，37歲前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍下27分創下個人本季最高，連續2場比賽都貢獻超過20分，無奈此役無法幫助國王獲勝，但仍寫下超狂紀錄。

魏斯布魯克上一戰面對火箭攻下21分，投進5顆三分球，包含決勝節最後的關鍵追平底角三分，幫助國王將火箭逼進延長賽後獲勝。今天魏斯布魯克上陣38分鐘21投9中、三分12投4中，攻下本季個人新高的27分，還貢獻6籃板4助攻2抄截，也成為史上累積最多20分、2抄截場次的控球後衛。

本季魏斯布魯克在國王出賽30場，場均14.4分7.2助攻6.9籃板，投籃命中率42.8%，三分命中率35%；其中他先發24場，場均15.4分7.6助攻7.5籃板，投籃命中率44.3%，三分命中率36.1%。

然而國王本季戰績僅7勝23敗，持續在西部敬陪末座，此役魏斯布魯克27分為全隊次高，另一老將德羅森（DeMar DeRozan）砍下37分全隊最高，但還是無緣助球隊獲勝。賽後國王菜鳥後衛克里佛德（Nique Clifford）也直言，兩位大學長不應承受目前球季的發展，也希望能盡己所能為他們扭轉局面，「他們值得比我們現在展現出來還要更好的待遇，我只想盡力幫忙，讓他們擁有更好的球季。」

