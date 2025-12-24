自由電子報
棒球

精英獎》獲最佳教練獎 曾豪駒：整個教練團努力的成果

2025/12/24 16:08

114年體育運動精英獎，曾豪駒獲得最佳教練獎。（記者王藝菘攝）114年體育運動精英獎，曾豪駒獲得最佳教練獎。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕114年體育運動精英獎最佳教練獎，入圍並拿到傑出獎者，有12強台灣隊曾豪駒總教練、指導拳擊選手黃筱雯的劉宗泰教練、射箭教練劉展明、體操教練鄭焜杰和今年威廉波特世界少棒冠軍東園國小少棒隊總教練賴敏男。5位不同領域教練獲傑出獎，最終由12強奪冠的曾豪駒拿到最佳教練獎。

曾豪駒總教練表示：「首先要感謝在場所有辛苦的教練，每一位教練都在各自的崗位上努力付出，陪伴選手成長，這本身就是帶隊過程中最大的成就與成就感。所有榮耀從來不是一個人完成，而是整個教練團共同努力的結果，未來也希望大家能一起扛起責任，讓世界看見台灣。」

曾豪駒強調，每一位教練都是為了國家、為了共同的目標而努力。而在競爭難度極高的棒球環境中，無論是運動員或教練，付出都值得肯定。這座最佳教練獎並非個人意義，而是屬於整個教練團的榮耀。

談到明年經典賽備戰，曾豪駒指出，目前正持續與國外球團協商流程，也在過程中收到許多正面的意願與回饋，教練團會努力整合各方資源，組成最好的團隊。

114年體育運動精英獎，曾豪駒獲得最佳教練獎。（記者王藝菘攝）114年體育運動精英獎，曾豪駒獲得最佳教練獎。（記者王藝菘攝）

