棒球 學生棒球

棒球》台灣三菱電機攜手樂天桃猿舉辦交流賽 仁善國小展現實力

2025/12/24 16:24

仁善少棒展現實力，台灣三菱電機攜手樂天桃猿舉辦友誼交流賽。（台灣三菱電機提供）

〔體育中心／綜合報導〕繼今年7月完成球具捐贈與棒球教室、8月安排職棒球場觀摩及觀賽活動後，台灣三菱電機於12月攜手樂天桃猿（Rakuten Monkeys），在桃園大溪舉辦棒球友誼交流賽，邀請仁善國小少棒隊與三菱電機同仁及家屬同場交流。台灣三菱電機表示，相關行動除提供實質資源支持外，也希望透過實際交流，讓更多人近距離看見基層棒球長期訓練所累積的實力與成果，進一步擴大社會對基層棒球的關注。

活動當天，賽前開球儀式象徵企業、職業球團與基層校隊三方攜手合作的重要意義，由 台灣三菱電機董事長暨總經理大河内一彦與活動大使曹佑寧擔任投手，仁善國小校長林繼鴻 與少棒隊代表林啟堯擔任打者，樂天桃猿球員梁家榮、林承飛 擔任捕手，為活動正式揭開序幕。

交流賽過程中，仁善國小少棒隊展現平日紮實訓練所累積的基本功與團隊默契，多次精彩攻防贏得現場熱烈掌聲；三菱電機隊則在輕鬆交流的氛圍中全力應戰，讓員工與家屬親身體會基層棒球的高水準表現。比賽期間，樂天桃猿球員梁家榮、林承飛也驚喜加入場交流，進一步拉近職棒、企業與基層球隊之間的距離，現場氣氛熱烈。

賽後，由活動大使曹佑寧與仁善國小紀順彬總教練共同評選雙方的最佳球員，肯定球員們在場上的全心投入與運動家精神，為本次交流活動畫下圓滿的句點。

台灣三菱電機表示，希望透過舉辦友誼交流賽，提供一個讓基層球隊被更多人看見的舞台，並以實際行動拋磚引玉，喚起社會各界對基層棒球發展的關注與支持。

三菱電機在台灣深耕七十餘年，秉持「透過持續不懈的技術改革與無窮的創造力，致力於實現活力充沛且富饒社會」的理念，未來也將持續結合企業資源，為在地社會注入更多正向力量。

