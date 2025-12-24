精英獎》兩度打破全國紀錄 18歲鉛球新星江靜緣抱走最佳新秀運動員獎

114年體育運動精英獎，江靜緣獲得最佳新秀運動員獎。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114年體育運動精英獎頒獎典禮今登場，最佳新秀運動員獎由今年兩度打破全國紀錄的鉛球女將江靜緣獲得肯定，她也希望能持續突破，再寫紀錄。

江靜緣5月在靜岡國際田徑賽女子鉛球決賽以17公尺83摘金，打破「阿牛」林家瑩2014年仁川亞運17公尺48締造的全國紀錄，在雲林全國運動會女子鉛球決賽，又以18公尺08再度打破全國紀錄，成為台灣首位達到18公尺的鉛球女將。

江靜緣透露，明年計劃到美國喬治亞大學移地訓練，接著準備大專盃、名古屋亞運，對於明年的目標，她表示，身為運動員就是要持續突破，希望接下來可以達到18公尺80的奧運標準，接著往19公尺、20公尺邁進，「一步一腳印，把該做的事情做好。」

最佳新秀運動員獎表彰在該運動項目有傑出表現且具有潛力的青少年選手，今年的入圍者包括今年在世界青年跆拳道錦標賽女子44公斤奪金的王婕菱、去年榮獲世界中等學校運動會男子銳劍金牌的李讓、擁有「最強高中生」之稱的許芯慈、以及桌球新星陳忞昕。

114年體育運動精英獎，江靜緣（右）獲得最佳新秀運動員獎。（記者王藝菘攝）

