HBL》隊長吳珮寧關鍵2罰力穩軍心 永平險勝普門連3年晉8強

2025/12/24 16:33

永平外卡戰突圍挺進8強慶賀勝利。（高中體總提供）永平外卡戰突圍挺進8強慶賀勝利。（高中體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114學年度HBL女子組12強預賽，今於屏東體育館落幕。永平高中外卡驟死戰乘勝追擊，隊長吳珮寧拚出22分、12籃板的雙十演出，尤其最後8秒關鍵2罰俱中力穩軍心，終以83：80驚險扳倒強敵普門中學，連續3年躋身8強更讓全隊喜極而泣，淚灑國境之南簡直比奪冠還開心。

永平高中昨外卡戰首輪靠著吳珮寧最後2分鐘連得6分，戲劇性大逆轉新竹高商之後，隔天生死戰面對以逸待勞的普門中學，強攻籃底戰術奏效、4人得分達雙位數，尤其身高175公分的吳珮寧再度挺身而出，先發上陣27分鐘，禁區內大殺四分，15投10中命中率高達66.7%，不但火力全隊最旺，雙方拉鋸至決勝期，她又頂住沉重壓力罰球建功，終讓永平再度突圍，賽後球員們合力把教練陳佩欣拋到空中慶功，齊聲高喊：「關關難度關關過！8強我們來了！」

本屆12強預賽分2組進行，分組前3直接晉級，其餘球隊得在外卡賽爭取最後機會。除了永平連闖2關出線，改由張詩婕執掌兵符的金甌女中，今也以52：39擊退南湖高中，順利搶搭8強末班車；至於衛冕軍北一女中、永仁高中、陽明高中、南山高中、淡水商工、苗栗高商都已提前安抵8強。

吳珮寧關鍵2罰俱中力穩軍心。（高中體總提供）吳珮寧關鍵2罰俱中力穩軍心。（高中體總提供）

