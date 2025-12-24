NBA》馬刺兩度擊敗雷霆、耶誕大戰再交手 溫班亞瑪：希望未來能成為「世仇」

馬刺與雷霆將在耶誕節再度交手，新世仇對決充滿話題性。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺10天內兩度擊敗聯盟龍頭、衛冕軍雷霆，成為本季首支達成這項壯舉的球隊。對於外界將其視為新生代的世仇對決，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坦言，現在還不是，但他們的實力會越來越接近雷霆，希望能夠成為彼此的宿敵。

兩隊本季首度交手就是在本月的NBA盃4強，馬刺當時靠著溫班亞瑪回歸貢獻22分、9籃板，消弭16分差逆轉挺進NBA盃冠軍戰。馬刺今天則是以20分差賞雷霆本季最慘敗仗，這也是衛冕軍本季首度落後超過20分，馬刺終場以130：110贏球收下7連勝。

馬刺與雷霆將在耶誕節再度交手，新世仇對決充滿話題性，溫班亞瑪對此表示，「現在就說是世仇，感覺有點奇怪，因為那種東西是要逐漸累積起來的，不是說未來不可能成為宿敵，自己其實希望能變成那樣，但球隊的實力確實正在越來越接近，耶誕大戰，對手大概會比以往任何時候都更專注，自家球隊也會全力以赴。溫班亞瑪也舉例補充道，像法甲的巴黎聖日耳曼對馬賽那般，那才是真正的世仇。

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後點出球隊輸球的原因，「他們在攻防兩端都打出了自己的節奏，進攻端想要什麼就有什麼，防守端則讓我們難以得分，迫使我們多半只能在外圍強打，面對一支好球隊，你不能長時間這樣打，因為問題會一點一滴累積，等你回過神來，比分已經被拉開了。」

