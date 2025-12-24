自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》不老天哥！跑遍三大洲打27站 周天成：想打到40、50歲

2025/12/24 20:07

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成本季參加27站，高居男單選手之最，這27場賽事橫跨三大洲，周天成平均每個月參加超過2場比賽。周天成儘管已經35歲，但仍深愛羽球不輕易言退，天哥接受世界羽聯（BWF）訪問時表示，希望自己能打到40歲或是更久。

「我真的很愛打球，」周天成表示，想要打到40歲，所以需要維持比賽的強度與節奏，即便輸了，自己還是要繼續比賽。周天成參加27站賽事，打了72場比賽，3度打進單站決賽，在超級500系列北極公開賽奪下本季首冠。

周天成今在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，苦戰3局後以11：21、21：19、15：21不敵世界球王石宇奇，吞下2連敗，確定無緣晉級4強。周天成認為，即使輸球，能和頂尖選手交手也是一件好事，尤其石宇奇是世界第一。能在這裡比賽真的很開心，再次回到這個舞台令人難以置信，所以自己非常珍惜這個機會，他仍然保持在很高的水準，如果輸了，也清楚自己是怎麼輸的，每一次輸球，自己都必須為下一場做好準備，這並不容易，每一位運動員都必須經歷這樣的過程，這很痛苦，但一定得去面對。

近年來，周天成重新塑造了自己的打法，他以更具侵略性的進攻節奏主導比賽，避免陷入過多的多拍拉鋸。這樣的轉型，為他帶來了相當不錯的成果，「我必須做出一些改變，每次都得學習新的技巧來應對一切，包括體能和態度。或許明年計分制度會改為15分制，那我可能會有更好的機會，說不定我會打到50歲，直到大家都看膩我為止！」周天成說道。

周天成不敵石宇奇後，對手給了他一個溫暖的擁抱。周天成坦言，這個舉動非常特別，因為這再次印證了羽球這項運動的真諦，「我們彼此尊重，這正是這項運動需要向大眾展現的東西，這不僅僅關乎勝負，即便你贏了，如果你的態度不好，你也贏不到大家的尊重，這也是為什麼我從年輕至今始終堅持禱告，有時候會變得很生氣，但自己知道那是我的問題，我需要改變，或許是自己對每件事都太過嚴肅了。」

