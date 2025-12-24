自由電子報
羽球

精英獎》沒料到能獲最佳運動精神獎 周天成盼傳遞「永不放棄」的精神

2025/12/24 17:15

114年體育運動精英獎，周天成獲得最佳運動員精神獎。（記者王藝菘攝）114年體育運動精英獎，周天成獲得最佳運動員精神獎。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣羽球一哥周天成今榮獲體育運動精英獎最佳運動精神獎肯定，他坦言相當意外，也感謝評審的肯定，「我會繼續以這個精神為台灣出戰。」

114年體育運動精英獎頒獎典禮今登場，周天成今年在印尼羽球公開賽男單4強扳倒現役世界球王、泰國名將昆拉武特，成為史上打進超級1000系列等級男單冠軍戰最年長的選手，也在台北公開賽收下亞軍，今榮獲運動精神獎肯定。

周天成今同時也擔任最佳男運動員傑出獎的頒獎人，他坦言，只準備了頒獎感言，沒料到自己能獲得運動精神獎肯定，「我覺得其他四組入圍者比我更加有運動精神，在場上表現出這樣的態度是應該的，我的座右銘就是『我不能決定輸贏，但態度可以。』」

35歲的周天成至今仍與巡迴賽場堅持不懈，與許多後進一起競爭，他表示，一直以衝擊者角色自居，「要把心態擺正、回到初衷，想想為什麼要選擇這項運動，我就是要像一個小伙子一樣全力衝擊對手，而不是在那裡被衝擊。」

榮獲最佳運動精神獎，周天成認為，最能代表自己的精神是「永不放棄」，表示這條路上會遇到很困難，不是永遠都光鮮亮麗，有時會遇到一輪遊、二輪遊，但繼續堅持、知道訓練的目的很重要。

展望明年賽季，周天成表示，明年兩個重要大賽是世錦賽與亞運，1月開始也會有很多比賽，會先調整自己的狀態，「希望能保持健康，持續衝擊對手。」

