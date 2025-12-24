自由電子報
NBA》詹姆斯帶隊的湖人被打爆！主帥批沒人想拚、防守悍將直呼爛透

2025/12/24 17:46

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客太陽主場，在缺少東契奇（Luka Doncic）僅詹姆斯（LeBron James）帶隊的情況下被徹底打爆，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後痛批，這支球隊根本沒有任何一位球員帶著拚勁在打球。

儘管湖人目前仍位居西部第4，但上季排聯盟第17名的防守效率值本季更加潰爛，目前僅排聯盟第24名。此役轉捩點出現在易籃後，湖人第三節被太陽打出45：29，對手單節命中率高達72.7%、三分球83.3%。賽後被問及，湖人是否有足夠多每晚都會拿出拚勁、用身體與對手抗衡的球員，瑞迪克的答案非常直接，「沒有。」

瑞迪克接著痛批，平常球隊已經訓練或檢討夠多次了，最後還是在於「選擇」，「你可以選擇走捷徑，或者你也可以選擇做困難的事，你可以選擇多跑一次，再多努力一次全力回防，或者你也可以不要。比賽中有無數選擇，你不可能每次都對，但能否在大多數時候做出正確選擇，那才有贏球機會。」

湖人季前為了增添防守強度，找來前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）。然而對於本季湖人殘破不堪的防守，史馬特比瑞迪克更直言不諱，「我們現在打得很爛，真的就是很爛，完全反映在球場上。每支球隊都會經歷這種摸索期，你只能祈禱它能發生夠早，在一切都還來得及修正前。但現在就是，我們毫無防守可言。」

史馬特進一步點出，湖人在關鍵時刻總是讓對手搶下進攻籃板，讓對手隨心所欲，「這時候不管什麼防守或戰術都沒用。沒有協防、沒有對抗、沒有急迫感。JJ說得沒錯，這不是他能解決的問題，責任在我們身上。」

這也是湖人本季首度2連敗，賽後談到球隊防守，詹姆斯只是一昧重複他本季已經說到爛掉的話，「場上5個人一定要同心協力。」

