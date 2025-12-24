精英獎》「有隊友才領到這個獎」 陳傑憲拿下最佳男運動員有感

114年體育運動精英獎，最佳男運動員獎陳傑憲。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕114年體育運動精英獎，今天頒獎典禮，12強台灣隊拿到特別獎、入圍最佳團體獎；而台灣隊總教練曾豪駒、台灣隊長陳傑憲，則分別獲選最佳教練獎與最佳男運動員。

陳傑憲拿到最佳男運動員，致詞時首先感謝評審委員的肯定，也向其他入圍者致意，直言這份榮耀並非個人，而是團體力量的展現。陳傑憲說：「先向其他入圍者說抱歉，因為你們是一個人，但我有隊友們。如果沒有團隊支持，我不可能站在這裡。」他也回憶，12強首戰狀況不理想時，感謝隊友、教練團給予信任與支持，以及球迷的加油聲，讓他重新找回自信。

談到入選頂尖運動員，陳傑憲感觸很深。他表示，運動員從小常被貼上「頭腦簡單、四肢發達」的標籤，但事實證明，能站上頂尖舞台的選手，思考能力與心理素質都不亞於任何人，是真正的頂尖運動員。

陳傑憲也提到，參與精英獎頒獎典禮，對他而言是相當特別的經驗。他坦言，運動員充滿失敗、挫折、傷痛與低潮，但正因如此，能走到今天更顯得不易，也更加確信，站在這個舞台上的運動員，必須具備極高的專業能力與智慧，也讓世界看見台灣，成為國人的驕傲。

台灣隊入圍最佳團隊獎，而獎項由成都世界運動會締造6連霸壯舉的女子拔河代表隊獲得。台灣隊曾豪駒為女子拔河隊感到高興，也說：「只要站上這個舞台就值得驕傲，所有選手與團隊都是為了台灣體育努力，能夠參與本身就是一種最大的肯定。」

