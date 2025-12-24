自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

精英獎》「有隊友才領到這個獎」 陳傑憲拿下最佳男運動員有感

2025/12/24 17:30

114年體育運動精英獎，最佳男運動員獎陳傑憲。（記者王藝菘攝）114年體育運動精英獎，最佳男運動員獎陳傑憲。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕114年體育運動精英獎，今天頒獎典禮，12強台灣隊拿到特別獎、入圍最佳團體獎；而台灣隊總教練曾豪駒、台灣隊長陳傑憲，則分別獲選最佳教練獎與最佳男運動員。

陳傑憲拿到最佳男運動員，致詞時首先感謝評審委員的肯定，也向其他入圍者致意，直言這份榮耀並非個人，而是團體力量的展現。陳傑憲說：「先向其他入圍者說抱歉，因為你們是一個人，但我有隊友們。如果沒有團隊支持，我不可能站在這裡。」他也回憶，12強首戰狀況不理想時，感謝隊友、教練團給予信任與支持，以及球迷的加油聲，讓他重新找回自信。

談到入選頂尖運動員，陳傑憲感觸很深。他表示，運動員從小常被貼上「頭腦簡單、四肢發達」的標籤，但事實證明，能站上頂尖舞台的選手，思考能力與心理素質都不亞於任何人，是真正的頂尖運動員。

陳傑憲也提到，參與精英獎頒獎典禮，對他而言是相當特別的經驗。他坦言，運動員充滿失敗、挫折、傷痛與低潮，但正因如此，能走到今天更顯得不易，也更加確信，站在這個舞台上的運動員，必須具備極高的專業能力與智慧，也讓世界看見台灣，成為國人的驕傲。

台灣隊入圍最佳團隊獎，而獎項由成都世界運動會締造6連霸壯舉的女子拔河代表隊獲得。台灣隊曾豪駒為女子拔河隊感到高興，也說：「只要站上這個舞台就值得驕傲，所有選手與團隊都是為了台灣體育努力，能夠參與本身就是一種最大的肯定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中