MLB》走出失去愛女傷痛 道奇費西亞訓練畫面曝光令球迷動容（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇後援左投費西亞（Alex Vesia）在今年世界大賽前痛失愛女，也讓他無緣上場奮戰，但隊友仍始終心繫他與其家人，最終將21世紀首次二連霸獻給費西亞。沉澱好一段時間後，近日費西亞休賽季的訓練影片也曝光，令球迷為之動容。

29歲的費西亞是道奇主力後援左投，本季例行賽出賽68場，防禦率3.02，累積26中繼、5救援；季後賽出賽7場，防禦率3.86，投4.2局賞4次三振。不過他在世界大賽前沒被放進26人名單，球團宣布他和妻子因家庭的事情缺陣；而在奪冠後，費西亞才於社群媒體沉痛宣布愛女過世。

歷經失去愛女的悲痛，費西亞休季再度積極投入訓練，今天他在Instagram限時動態發布自己重訓的影片，只見費西亞的身材變得更為精瘦，頭髮長了、絡腮鬍也更加濃密，然而始終不變的，是他想重返投手丘的決心。

費西亞揮別傷痛、重新投入訓練的敬業精神也令球迷動容，不少人在X上表達支持與祝福，有球迷表示自己也是一名父親，無法想像他這段時間所經歷地獄般的折磨；也有球迷說，費西亞在明年開幕戰時，會獲得全場最大的掌聲與歡呼。更有人直言自己超討厭道奇，但祈禱費西亞能找到內心的平靜。

Alex Vesia is putting in some offseason work.



A true Dodgers warrior right here pic.twitter.com/9KSSTyvdQh — Dodgers Nation （@DodgersNation） December 23, 2025

