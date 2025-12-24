自由電子報
棒球 學生棒球

台日青棒對抗賽》大戰前夕日本球員高喊「台灣尚勇」 全場笑翻！

2025/12/24 17:57

台日青棒對抗賽》大戰前夕日本球員高喊「台灣尚勇」 全場笑翻！中信盃台日高中棒球對抗賽明天開打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃台日高中棒球對抗賽明天開打，今天記者會上，代表日本來台征戰的北海道聯隊隊長小野悠真用台語高呼，「台灣尚讚！」接著，北海道聯隊另一名選手島田爽介也用台語高喊，「台灣尚勇！」全場笑翻。

中信盃台日高中棒球對抗賽明天開打。（記者陳志曲攝）中信盃台日高中棒球對抗賽明天開打。（記者陳志曲攝）

2015至2017年MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，曾在台灣連辦3屆，後因故取消，此次復辦更名「中信盃台日高中棒球對抗賽」，總計4隊參賽，包括今年黑豹旗青棒賽冠軍球隊平鎮高中、亞軍羅東高工，及北海道聯隊、九州聯隊，明天起連打3天單循環賽決定名次，地點在新莊棒球場。

中信盃台日高中棒球對抗賽明天開打。（記者陳志曲攝）中信盃台日高中棒球對抗賽明天開打。（記者陳志曲攝）

小野悠真表示，這次以聯隊方式來台比賽，被教練任命為隊長感到非常光榮，有責任帶領球隊拿下每一場比賽勝利。島田爽介則說，這個時候北海道不太可能練習、比賽，要把狀況調整到位非常困難，但既然有機會來台比賽，就要讓台灣選手見識到我們厲害的地方，「3場比賽都要贏！」

眼見日本選手喊話要3場全贏，平鎮高中內野手邱文佑不甘示弱，「我們不會輸給另外兩支日本球隊。」平鎮投手蔡辰瀧也說，會用最好的表現拿下這3場勝利。

日本高校野球聯盟事務局長井本亘表示，日本兩支聯隊來台前在宮崎集訓兩天，希望選手不只是技術，還有其他層面可以學習，畢竟17、18歲能體驗不同國家文化，這是非常寶貴的經驗，「台灣這兩支球隊都是通過黑豹旗單淘汰賽脫穎而出，實力非常堅強，希望他們能體會台灣不一樣的東西，再帶回到球隊和生活。」

★ 中信盃台日高中棒球對抗賽 賽程表

日期 時間 對戰組合

12/25（四） 14：00 北海道聯隊VS.羅東高工

18：30 九州聯隊VS.平鎮高中

12/26（五） 14：00 北海道聯隊VS.九州聯隊

18：30 羅東高工VS.平鎮高中

12/26（六） 14：00 羅東高工VS.九州聯隊

18：30 平鎮高中VS.北海道聯隊

