MiLB》官網盤點本季最佳時刻！台灣張弘稜與隊友締史無前例偉業上榜

台灣張弘稜與隊友上演接力完全比賽。（資料照，取自海盜高A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網撰文盤點小聯盟本季12個最佳時刻，其中效力海盜高A的台灣24歲新星右投張弘稜，在台灣時間7月14日與隊友聯合上演接力無安打比賽上榜，該場比賽也締造史無前例紀錄。

張弘稜在2022年1月與海盜簽約，上季在1A度過，今年開季升上高A，整年出賽25場（24場先發），投106.1局被敲110安包含14轟，投出32次四死球與97次三振，失掉57分自責分，防禦率4.85，ERA+85，每局被上壘率1.28，投手獨立防禦率（FIP）4.18。

請繼續往下閱讀...

張弘稜今年台灣時間7月14日先發對上光芒高A，主投5局用58球有40顆好球，沒有讓任何打者上壘，還送出5次三振。加上後續3位牛棚投手也沒讓光芒高A打者上壘，上演海盜高A9天內第2場接力完全比賽，寫下史上首見紀錄，甚至連大聯盟都尚未有球隊，能在單季兩度上演完全比賽。

GREENSBORO DOES IT AGAIN



Just 9 days after their last perfecto, the @GSOHoppers toss another one! Hung-Leng Chang, Joshua Loeschorn, Jake Shirk and Jarod Bayless combined to toss the perfect game



No Major League team has ever recorded two perfect games in a single… pic.twitter.com/5WN4WXmM0j — Young Bucs （@YoungBucsPIT） July 14, 2025

ANOTHER GREENSBORO PERFECT GAME



9 days ago, the @GSOHoppers threw a perfecto!



Now @Pirates prospects Hung-Leng Chang, Joshua Loeschorn, Jake Shirk + Jarod Bayless combine to DO IT AGAIN pic.twitter.com/Epd5z67se3 — Minor League Baseball （@MiLB） July 13, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法