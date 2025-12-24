自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》官網盤點本季最佳時刻！台灣張弘稜與隊友締史無前例偉業上榜

2025/12/24 18:47

台灣張弘稜與隊友上演接力完全比賽。（資料照，取自海盜高A官方X）台灣張弘稜與隊友上演接力完全比賽。（資料照，取自海盜高A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網撰文盤點小聯盟本季12個最佳時刻，其中效力海盜高A的台灣24歲新星右投張弘稜，在台灣時間7月14日與隊友聯合上演接力無安打比賽上榜，該場比賽也締造史無前例紀錄。

張弘稜在2022年1月與海盜簽約，上季在1A度過，今年開季升上高A，整年出賽25場（24場先發），投106.1局被敲110安包含14轟，投出32次四死球與97次三振，失掉57分自責分，防禦率4.85，ERA+85，每局被上壘率1.28，投手獨立防禦率（FIP）4.18。

張弘稜今年台灣時間7月14日先發對上光芒高A，主投5局用58球有40顆好球，沒有讓任何打者上壘，還送出5次三振。加上後續3位牛棚投手也沒讓光芒高A打者上壘，上演海盜高A9天內第2場接力完全比賽，寫下史上首見紀錄，甚至連大聯盟都尚未有球隊，能在單季兩度上演完全比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中