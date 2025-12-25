MLB》道奇潛力右投恐成交易籌碼？官網記者點出衛冕軍「甜蜜負擔」

萊恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲潛力右投萊恩（River Ryan）去年在短暫的大聯盟菜鳥球季中繳出不俗成績，卻因TJ手導致今年報銷，如今經過復健後，萊恩來季有望成為衛冕軍三連霸助力，但大聯盟官網記者Sonja Chen也撰文點出道奇的「甜蜜負擔」。

萊恩在今年開季前是道奇農場排名第9的潛力新秀，也是體系中評價最高的右投。2024年他在大聯盟短暫的4場先發中繳出防禦率1.33的宰制級表現，但隨後就因傷並缺席至今。他與另一位同樣因傷今年整季報銷的史東（Gavin Stone），在歷經TJ手術一年後，如今都預計能準時參加明年春訓。

然而Sonja Chen指出，道奇來季的先發輪值深度可能是近年來最強，包含山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平與斯漢（Emmet Sheehan），還有重新回歸的佐佐木朗希，意味著包含史東與萊恩在內，有2到3人會被擠出輪值，取決於道奇要用5人還是6人輪值，更甭論40人名單中還有其他球員可以隨時支援先發。

Sonja Chen表示，交易部分投手深度也是一種處理方式，道奇可以利用這些剩餘戰力來追求更高的陣容升級。而萊恩作為一名擁有驚人潛力但實績有限，且在TJ手術後充滿不確定性的球員，很可能成為道奇一個有趣的交易籌碼；又或者道奇會選擇賭一把，相信他們在2024年所見到那令人興奮的年輕手臂，蛻變為未來輪值核心之一。

