TPBL》你信不信！德魯32分、12籃板領軍 攻城獅賞龍頭雲豹3連敗

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今克服開賽慢熱、最多15分落後，靠德魯攻下32分領軍，以98：82，賞龍頭桃園雲豹3連敗。

開季氣勢如虹的雲豹近期陷入低潮，今更少了主力洋將克羅馬，不過首節在高錦瑋領軍下，打出24：15攻勢，第二節一度將分差擴大至15分，不過攻城獅逐漸找回節奏，德魯能裡能外助隊追分，盧冠軒節末飆進追平三分彈，攻城獅單節打出33：20，打完上半場以48：44反超。德魯攻下全隊最高12分，雲豹以麥卡洛14分最佳，前兩節外線手感冷冰冰，三分球14僅3中，命中率21.4%。

易籃後，攻城獅延續攻勢，靠高國豪穿針引線，曾柏喻、提傑也加入得分行列，帶著71：64領先進入決勝節，德魯在末節手感仍相當火燙，加上盧冠軒也在外線放冷箭，末節將分差擴大至超過20分，成功捍衛主場。

攻城獅此役5人得分超過雙位數，德魯32分、12籃板，另有3助攻、4抄截，曾柏喻13分、9助攻，提傑拿下15分，盧冠軒4顆三分球挹注13分、帕塞獅11分，一哥高國豪6分、6籃板、8助攻。

雲豹本季首度吞下3連敗，少了克羅馬攻守兩端都表現不理想，團隊命中率37.5%，外線29投僅5中，命中率17.2%，米勒攻下18分、16籃板，麥卡洛拿下16分、10籃板，迪亞洛斬獲14分、14籃板，高錦瑋12分為本土最高，曹薰襄10分。

