東超》周桂羽繳本土最高14分 勇士遭首爾SK騎士逆轉無緣3連勝

臺北富邦勇士周桂羽。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕勇士今天在主場和平籃球館迎戰首爾SK騎士，最多曾取得12分領先，但在第3節遭逆轉，即便洋將古德溫砍下全場最高26分，但難擋對手3人得分破20分的攻勢，最終勇士以79：88落敗，目前在小組賽戰績為2勝1負落居第2。

勇士這季重返東超，小組賽繳出不俗表現，先後擊敗B聯盟冠軍宇都宮皇者、香港東方收下2連勝且登上A組龍頭。

今天勇士在主場迎戰SK騎士，開賽雙方展開拉鋸，勇士在這節尾聲靠著古德溫、周桂羽接力命中三分球，取得25：20領先。第2節，周桂羽先是完成三分打，接著古德溫切入再造成犯規，也在罰球線上拿下分數，接著輪到哥倫特跳出，勇士擴大到雙位數領先，半場打完取得46：34領先。

古德溫兩節拿下14分全場最高，哥倫特貢獻11分；SK騎士方面，洋將沃尼（Jameel Warney）繳出13分全隊最高，他在東超的累積得分也正式突破300分，為聯盟第一人。

易籃後，SK騎士急起直追打出13：2攻勢，勇士僅剩1分優勢，但暫停後還是沒能止血被對手超車，末節還被擴大到7分差，勇士則靠著周桂羽三分球止血。最後1分半鐘，SK騎士門羅、托羅帝諾連拿5分，一口氣取得10分領先，勇士也無力逆轉頹勢，無緣3連勝。

勇士古德溫今天繳出全隊最高26分、5助攻，哥倫特17分次之，周桂羽拿下本土最高14分；SK騎士方面，沃尼拿下25分、7籃板，托羅帝諾24分次之。

臺北富邦勇士古德溫（右）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士哥倫特（右）。（記者陳志曲攝）

首爾SK騎士沃尼。（記者陳志曲攝）

