體育 棒球 學生棒球

城市盃青少棒》日本東海7戰狂掃81分封王！新明1分惜敗吞「五連亞」

2025/12/24 21:38

日本東海7戰狂掃81分封王，新明1分惜敗吞「五連亞」。（大會提供）日本東海7戰狂掃81分封王，新明1分惜敗吞「五連亞」。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽24日進入最終決戰，本屆靠著優勢火力一路過關斬將的日本東海冠軍賽依舊昂首，儘管面對桃園市新明國中緊咬，仍以7：6扛著壓力奪冠，落敗的新明則是苦吞「五連亞」。

兩隊今天上午先各自進行四強賽，新明國中靠著「混血大物」歐子喬再見兩分砲3：2氣走台中市中山國中，日本東海代表隊則是火力展示，以21：12轟垮台北市興福國中，繼預賽碰頭後再於新生棒球場「頂峰相見」。

冠軍賽開局新明雖然先得1分，下個半局就遇到狀況，先發投手范宸竣連丟8顆壞球，讓對方兵不血刃攻佔一二壘，緊急換上沈子楊救火，丟掉1分下莊。

東海第2、3局都有分數進帳，一度將比數拉開至5：2。5局上半新明追到1分差，東海第四棒西悠晴又轟出陽春砲進帳保險分，最終古田絆史2局無失分關門，靠著再見三振奪下冠軍。

東海不愧為本屆火力最兇猛的戰隊，預賽3戰掃30分，淘汰賽4場更狂灌51分，冠軍賽也是局局有攻勢，先發9棒7人皆有安打紀錄，來自東海連盟的他們自國中起固定集訓，這次城市盃更是展現絕佳默契與向心力。

「我從國中開始帶這批孩子，這次選才確實有特地挑過，打擊Sence都不錯。」總教練小林晉也笑說，其實沒有特別準備，「平常努力練習，比賽就是日積月累的成果。」

冠軍賽不算的話，東海本屆城市盃淨勝分高達8.2分，對新明國中的苦戰讓小林晉也對台灣小將讚譽有加，「我們打過很多次了，有輸過、也有贏過，他們很多細節都處理得很好，而且每次對戰都感覺變強了一點，真的不愧是名門學校。」

今天轟出關鍵全壘打的西悠晴單場4支2，他賽後謙虛地說：「其實這次狀況沒有很好，我們那時候已經沒有退路了，很高興能在比賽膠著的時候打出關鍵一擊。」

古田絆史負責最後2局投球，僅被敲1支安打無失分，有2次三振，他賽後表示自己不是第一次遇到這麼刺激的比賽，但緊繃的情緒還是擋不住，「實在很緊張，明明沒有很熱但我一直流汗，我個人還是比較喜歡先發啦。」他笑說。

城市盃2020年因疫情停辦，之後4屆新明都「銀」恨亞軍，這支傳統強權上次在城市盃封王已是2012年。遺憾「五連亞」的他們倒是看得很開，總教練黃湋志笑說：「『安心亞』又來了，亞軍好像變成我們在城市盃的傳統了，但至少證明我們沒有退步，只是還沒進步。」

「預賽我們輸給他們5分，冠軍賽當然很想贏。雖然沒有如願，但小朋友都堅持到最後，我覺得大家已經使出全力了，運氣差一點而已。」黃湋志還拿即將挑戰日本職棒的大學長「救援」，他笑說：「徐若熙在的時候我們也沒有拿冠軍啊，大家已經很不簡單了。」

四強賽敲出生涯首支再見全壘打、冠軍賽貢獻2安打的歐子喬賽後雖失落但沒有氣餒，他表示：「大家表現都很好，投手表現也越來越穩定，只是團隊打擊差預賽一點，大家繼續加油。」

雖然賽事圓滿落幕，承辦單位臺北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫在閉幕典禮上向各隊與來賓致歉，「因天母球場整修，沒辦法提供更好的場地，真的很抱歉，但能看到日本、韓國等球隊來台灣交流，實在是很令人欣慰的事。」

近年棒球已經不再只存在棒球場裡，而是深入每一個家庭，陳炳甫說：「在美國，父子傳接球是很平常的事，這些年的社會風氣已經有所改變，不敢講是因為我們，但很感謝每一位推廣三級棒球的夥伴。」

個人獎項方面，打擊獎三名依序為歐子喬（桃園新明，打擊率0.600、長打率1.040）、藤原昊（日本東海，0.600、長打率0.950）、沈杰（台北興福，打擊率0.571），投手獎劉祐安（桃園新明，2勝、自責分率1.273），打點獎今村虹輝（日本東海，15打點），全壘打獎郭宇恩（台北重慶，3支），教練獎小林晉也（日本東海），最有價值球員竹內龍翔（日本東海）。











