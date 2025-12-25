自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》沒留住MVP強打貝林傑怎麼辦？洋基鎖定83轟明星外野當備案

2025/12/25 07:02

海伊斯。（資料照）海伊斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季補強動作近乎無聲無息，首要目標仍是續留MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），不過根據紐媒報導，洋基也看上其他人選，當成可能的備案。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（John Heyman）爆料，洋基已經聯繫30歲明星外野手海伊斯（Austin Hays），而如果條紋軍最終無法留下頭號目標貝林傑，簽下海伊斯對洋基而言將會成為更現實的選項。

曾在2023年入選過明星賽的海伊斯，生涯前7年都效力金鶯，去年季中被送至費城人，今年則以1年500萬美元合約加盟紅人，本季出賽103場比賽，打擊三圍.266/.315/.453，攻擊指數0.768，敲出15轟、64分打點，wRC+（標準化加權得分創造值）105，fWAR值1.2。

海伊斯生涯敲出83轟、312分打點，火力大約就是略優於聯盟平均（wRC+105），守備方面則是近2季評價有所下滑，自去年起他的DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）僅-10，出局製造值（Outs Above Average，OAA）僅-2。此外，他今年面對左投wRC+高達155，但右投只剩88；生涯對左投wRC+124，右投97。

紅人今年季後宣布不執行海伊斯1200萬美元共同選項，讓他成為自由球員。除了洋基是對海伊斯有興趣的球隊之外，皇家與大都會也都傳出看上海伊斯。

