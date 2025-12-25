自由電子報
MLB》從重建弱旅到衛冕軍道奇！31歲外野奪冠感嘆：可能就這一次...

2025/12/25 07:02

寇爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在交易大限前向國民換來31歲外野手寇爾（Alex Call），從重建弱旅來到衛冕軍的他，最終也如願以償，跟隨道奇拿下生涯首座世界大賽冠軍。近日在節目中回憶起奪冠的滋味，寇爾坦言很不可思議。

寇爾在2016年選秀第三輪被白襪選中，2018年底被交易至守護者，直到2022年7月終於迎來大聯盟初登場，但在該年8月就被DFA（指定讓渡），隨後被國民撿走。今年季中寇爾被道奇用2位小聯盟投手交易至陣中，他在道奇出賽38場，打擊三圍.247/.333/.384，攻擊指數717，敲出2轟、5分打點；季後賽出賽7場，11打數敲4安打，打擊三圍.364/.533/.364，攻擊指數0.897。

近日在《Sports Spectrum》節目中談起封王遊行的時刻，寇爾直呼這是他一輩子會好好珍藏的回憶，「我們遊行隔天去看湖人比賽，再去看國王（NHL）的比賽，看見所有球迷都對我們的成就無比興奮，也成為這其中一部分，全心投入感受這一切，那是非常不真實的時刻。」

寇爾回首來時路，「整個人生像是繞了一圈，在小聯盟一路拚搏，然後突然之間來到道奇，成為世界大賽冠軍隊的一員。走在洛杉磯街頭，看到每個人向你揮手、為球隊的成就感到興奮，真的是一段非常不真實、但也非常享受的時光。為何不好好享受？這種事可能一輩子只會發生一次，希望我們能再次奪冠，但也可能真的只有這一次，所以就盡情享受吧！」

