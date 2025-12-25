自由電子報
HBL許恩翔飆26分　東泰退光復報預賽落敗之仇

2025/12/25 00:18

〔中央社〕高中籃球聯賽HBL東泰高中今天靠著許恩翔飆進全場最高26分，搭配羅雄威挹注15分、8籃板，終場以96比65擊敗強敵光復高中，讓教練高丁國柱直呼克服光復恐懼症。

上季與4強擦肩而過的東泰，今天在複賽與光復正面交鋒，上半場展現不錯的外線命中率後，帶著9分領先進入中場休息，易籃後靠著雙槍許恩翔、吳楀軒聯手發威，瞬間擴大比分，最後以31分之差贏得關鍵戰役，不僅搶下複賽第2勝，同時一報預賽落敗之仇。

東泰教練高丁國柱賽後接受中央社採訪時表示，過往球隊對於光復有身高恐懼感，尤其預賽三分球命中率不到20%，投籃命中率更是不及30%，因此賽前不斷灌輸球員放輕鬆、要有笑容，從享受比賽開始，找回東泰奔放球風。

高丁國柱分享，中場休息在思索陣容，後來還是決定讓射手吳楀軒上陣，搭配此役手感不俗的許恩翔，期盼兩人同時開火，最後也徹底發揮雙槍功效，成為擴大分差關鍵，「預賽結束我們花了3、4天檢討，相信這場球員都準備好了。」

此役高二後衛許恩翔飆進全場最高26分，包含投進5記三分球，高丁國柱評價他是很聰明的球員，不過可能是乙組球員出身關係，在場上比較沒有那麼強勢，只要再多一點霸氣，打出信心後絕對是不錯的得分後衛，「所以這次依舊將他放進名單，希望他能適應HBL高強度賽事。」（編輯：楊昭彥）1141224

