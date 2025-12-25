日職》不旅美了！勝投王有原航平4年30億大約重返火腿 與古林當隊友

有原航平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹明星右投有原航平今年季後離隊，原本想再度挑戰大聯盟。根據日媒《Sponichi Annex》報導，有原航平以4年總額30億日圓大約重返老東家日本火腿，將與台灣火球男古林睿煬、孫易磊當隊友。

有原航平今年先發26場交出14勝9敗、防禦率3.03成績，共投175局是全軟銀投手群最多，賞121次三振，被打擊率2成55，每局被上壘率為1.19。有原航平最後也幫助軟銀奪得「日本一」。

現年33歲的有原航平在日職生涯前7年都效力火腿，2021年挑戰大聯盟加入遊騎兵，兩年旅美生涯合計出賽15場，累積3勝7敗、平均防禦率7.57。有原航平在2023年以3年15億日圓合約加入軟銀，近3年為軟銀貢獻38勝、連2年各拿14勝，生涯三度摘太平洋聯盟勝投王。

日媒《體育報知》指出，有原航平在休賽季以旅美為優先選項，軟銀球團開大約試圖慰留，讀賣巨人也有意願網羅，但日本火腿以複數年合約積極爭取，最終讓有原相隔6年重返火腿。

有原航平將與當家火腿強投伊藤大海組成雙王牌，也有望為北山亘基、達孝太等年輕投手帶來影響。

日本火腿連2年排太平洋聯盟第二，連2年都不敵軟銀鷹。如今火腿挖走有原航平，新賽季火腿隊要力拚自2016年後的首座「日本一」。

