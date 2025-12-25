NBA》激烈口角後和解！勇士教頭和「嘴綠」向全隊致歉 坦言很懊悔

D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊前天以120：97大勝魔術，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）卻在比賽中與明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）爆發激烈口角衝突。柯爾今天受訪表示，兩人對此互相道歉，並都向全隊致歉。

前天比賽第三節，當時柯爾與D.格林在暫停時間發生口角衝突，D.格林直接走向休息室，雖然有回到板凳席，但D.格林此戰沒有再回到球場上。

勇士隊今天結束團隊練習後，柯爾受此說，「我們今天談過了，聊得很好。老實說，（美國時間星期一）晚上並不是我表現最好的時刻，那個暫停時刻我應該要保持冷靜，所以我很懊悔當時的舉動，也向Dray（指D.格林）道歉。他也向我道歉，我們都向全隊道歉，這些事難免會發生，特別是像我和Dray這樣兩位極具競爭心的人。在我們共識的12年，這種情況偶爾會發生，我對此並不感到驕傲。」

勇士總教練柯爾（中）。（資料照，美聯社）



勇士隊開季戰績15勝15敗排西部第八，柯爾坦言，「我們不再是2017年統治聯盟那支勇士隊了。我們是一支正在走下坡的王朝，我們知道這一點，大家也知道...我們清楚自己的處境，也必須認清自己，明白什麼是可能的，我們必須要為這段掙扎感到自豪，這是人生的一部分。」

「我真的非常關心Draymond ，我們之間的關係像是家人。」柯爾說，「就像家人們一樣，會經歷起起伏伏。老實說，我最重要的目標，是希望他能以勇士球員的身分結束他的職業生涯...我相信這一定會發生，因為我相信Draymond，也相信我自己，更相信我們這12年來一起打造的一切。」

「我們聊得很好。」柯爾表示，「細節我不會對外說，但我可以告訴你的是，我期待明天看到最好的Draymond，我很清楚他是怎麼樣的人。他是贏家，是冠軍，他是我遇過最有激情、最具競爭心的人。這種性格有時會讓他失控、也會讓我失控，那晚發生的事情就是這樣。」

勇士隊將在耶誕大戰面對獨行俠。

