自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》看好宋成文能展現多功能性 教士新主帥舉二連霸的道奇為例

2025/12/25 09:11

宋成文。（取自教士隊官方Ｘ）宋成文。（取自教士隊官方Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕韓職培證英雄內野手宋成文季後挑戰大聯盟，最終以4年1500萬美元（約新台幣4.7億）合加盟教士。根據教士隊的初步規劃，宋成文新賽季有可能會去守外野。

宋成文今年在韓職全勤144場，交出26轟、90分打點，打擊率3成15，整體攻擊指數（OPS）為0.917。宋成文在韓職一軍10年，累積80轟、平均打擊率2成83。

宋成文在韓職主要鎮守三壘，今年摘得KBO最佳三壘守備獎，也擔任過二壘手和一壘手，但他在職業生涯從未守過外野。此外，宋成文也是2024年世界棒球12強賽南韓隊長。

宋成文。（資料照，歐新社）宋成文。（資料照，歐新社）

教士隊新任總教練史丹曼（Craig Stammen）在美國時間週二透過視訊說，會想辦法讓宋成文放進先發名單，即使這代表要讓去守一個不熟悉的守備位置，「我想很顯然，他待在內野會更自在。我們在最初認識他的那次ZOOM會議中就談過這個話題，當時我們想了解他覺得自己擅長什麼，這絕對是一個可能性，這是我們會在春訓期間努力嘗試的事情。」

「如果行不通，也沒什麼大不了，但值得一試。這能增加更多彈性，幫助我們的球員名單實現想要的目標。無論守哪，只要能把他的球棒放進打線，我們都會嘗試去做。而我們希望為他找到一個能對教士隊有所貢獻的位置。」

教士隊目前的主力三壘手是強打馬查多（Manny Machado），史丹曼認為，「任何能提供多功能性的球員，在大聯盟都是非常有價值的，很多最終能打進世界大賽並奪冠的球隊，他們都擁有一些靈活調動的球員。你看到道奇如何使用像是K.赫南德茲（Kike Hernandez）羅哈斯、（Miguel Rojas）、艾德曼（Tommy Edman），讓他們在各個位置輪替。我們認為他（宋成文）也能做到這一點，他能守三壘、二壘，也許守一些一壘防區和外野防區。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中