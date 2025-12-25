MLB》看好宋成文能展現多功能性 教士新主帥舉二連霸的道奇為例

宋成文。（取自教士隊官方Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕韓職培證英雄內野手宋成文季後挑戰大聯盟，最終以4年1500萬美元（約新台幣4.7億）合加盟教士。根據教士隊的初步規劃，宋成文新賽季有可能會去守外野。

宋成文今年在韓職全勤144場，交出26轟、90分打點，打擊率3成15，整體攻擊指數（OPS）為0.917。宋成文在韓職一軍10年，累積80轟、平均打擊率2成83。

宋成文在韓職主要鎮守三壘，今年摘得KBO最佳三壘守備獎，也擔任過二壘手和一壘手，但他在職業生涯從未守過外野。此外，宋成文也是2024年世界棒球12強賽南韓隊長。

宋成文。（資料照，歐新社）

教士隊新任總教練史丹曼（Craig Stammen）在美國時間週二透過視訊說，會想辦法讓宋成文放進先發名單，即使這代表要讓去守一個不熟悉的守備位置，「我想很顯然，他待在內野會更自在。我們在最初認識他的那次ZOOM會議中就談過這個話題，當時我們想了解他覺得自己擅長什麼，這絕對是一個可能性，這是我們會在春訓期間努力嘗試的事情。」

「如果行不通，也沒什麼大不了，但值得一試。這能增加更多彈性，幫助我們的球員名單實現想要的目標。無論守哪，只要能把他的球棒放進打線，我們都會嘗試去做。而我們希望為他找到一個能對教士隊有所貢獻的位置。」

教士隊目前的主力三壘手是強打馬查多（Manny Machado），史丹曼認為，「任何能提供多功能性的球員，在大聯盟都是非常有價值的，很多最終能打進世界大賽並奪冠的球隊，他們都擁有一些靈活調動的球員。你看到道奇如何使用像是K.赫南德茲（Kike Hernandez）羅哈斯、（Miguel Rojas）、艾德曼（Tommy Edman），讓他們在各個位置輪替。我們認為他（宋成文）也能做到這一點，他能守三壘、二壘，也許守一些一壘防區和外野防區。」

