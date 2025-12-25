自由電子報
體育 棒球 日職

日職》剛成「億元男」的羅德明星右投 有意想挑戰大聯盟舞台

2025/12/25 09:51

種市篤暉。（資料照，記者林正堃攝）種市篤暉。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德27歲右投種市篤暉昨天（24日）與球團談薪，獲得加薪4500萬日圓，明年薪水為1.3億日圓，首度晉升為「億元男」。種市篤暉也向球團表達未來挑戰大聯盟的想法。

種市篤暉今年先發24場，交出9勝8敗、防禦率2.63的成績，共投160.2局賞161次三振都寫生涯單季新高，被打擊率2成25，每局被上壘率為1.15。其中，種市篤暉在9月、10月合計5場先發，這段時間交出防禦率0.95、48次三振、4勝的優異成績，讓他生涯首獲單月MVP。

日媒《日刊體育》報導，種市篤暉表示，「這是我成長最多的一年，也是最常思考棒球的一年。」種市篤暉展望明年賽季的目標，想爭取三振王的獎項。

種市篤暉說，已經向球團表達挑戰大聯盟的想法，「那裡有許多頂尖好手，我從第一年開始就想在那樣的環境中挑戰自己。」

被問及旅美的具體時間，種市篤暉說，「目前無法明確說明。」種市指出，「首先會以球隊為優先，之後的事情才會考慮。我認為必須要投出讓所有人都認可的成績。」

種市篤暉是在2016年選秀會獲羅德第6指名入團的選手，生涯在一軍7個賽季，合計111場出賽有102場先發，累積37勝31敗、672次三振，平均防禦率3.30，曾在2023年入選明星賽。

