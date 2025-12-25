自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今年在道奇3A敲13轟、季中短暫旅日 前首輪大物轉戰紅人

2025/12/25 10:33

查維斯。（資料照，美聯社）查維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年待過道奇隊體系、季中轉戰日職中日龍的工具人查維斯（Michael Chavis），根據《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）在社群媒體X上指出，查維斯將以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入紅人隊。

現年30歲的查維斯是紅襪隊2014年選秀會以首輪第26順位選進，曾在2018年季前被權威美媒《棒球美國》評為百大潛力新秀中第85名，2018年和2019年在《MLB Pipeline》都排在百大新秀第79名，與曾待過紅襪、現效力樂天桃猿的林子偉當過隊友。

查維斯在2019年首度登上大聯盟，交出18轟、58分打點，打擊率2成54的生涯年成績單，但他的被三振率過高，該年吞K率高達33.2％（共347打數吞127次三振），因此查維斯的表現逐年下滑，接著轉戰海盜、國民，前一次站上大聯盟舞台已經是2023年的時候。

今年季前查維斯以小聯盟約加入道奇，他在小聯盟3A出賽63場，交出13轟、45分打點，打擊率2成91。查維斯在7月8日（美國時間）離隊，並轉戰中日龍。不過來到日本後，查維斯出賽38場，只交出5轟、8打點，打擊率僅1成71，共105打數吞32次三振。

查維斯生涯在大聯盟5個賽季，累積42轟、平均打擊率2成38，平均被三振率為31.9％。具有多守位的查維斯，生涯除了游擊外，能鎮守一壘、二壘以及三壘，還有擔任過左外野和右外野的守備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中