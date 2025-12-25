MLB》今年在道奇3A敲13轟、季中短暫旅日 前首輪大物轉戰紅人

查維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年待過道奇隊體系、季中轉戰日職中日龍的工具人查維斯（Michael Chavis），根據《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）在社群媒體X上指出，查維斯將以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入紅人隊。

現年30歲的查維斯是紅襪隊2014年選秀會以首輪第26順位選進，曾在2018年季前被權威美媒《棒球美國》評為百大潛力新秀中第85名，2018年和2019年在《MLB Pipeline》都排在百大新秀第79名，與曾待過紅襪、現效力樂天桃猿的林子偉當過隊友。

查維斯在2019年首度登上大聯盟，交出18轟、58分打點，打擊率2成54的生涯年成績單，但他的被三振率過高，該年吞K率高達33.2％（共347打數吞127次三振），因此查維斯的表現逐年下滑，接著轉戰海盜、國民，前一次站上大聯盟舞台已經是2023年的時候。

今年季前查維斯以小聯盟約加入道奇，他在小聯盟3A出賽63場，交出13轟、45分打點，打擊率2成91。查維斯在7月8日（美國時間）離隊，並轉戰中日龍。不過來到日本後，查維斯出賽38場，只交出5轟、8打點，打擊率僅1成71，共105打數吞32次三振。

查維斯生涯在大聯盟5個賽季，累積42轟、平均打擊率2成38，平均被三振率為31.9％。具有多守位的查維斯，生涯除了游擊外，能鎮守一壘、二壘以及三壘，還有擔任過左外野和右外野的守備。

