自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

韓職》季前曾被洋基DFA 26歲右投轉戰韓華鷹、與王彥程當隊友

2025/12/25 11:17

懷特。（資料照，法新社）懷特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹昨天（24日）以1年總值100萬美元，網羅本季待過大聯盟白襪隊的26歲右投懷特（Owen White），將與台灣左投王彥程當隊友。

懷特曾在2023年、2024年待過遊騎兵，去年季後遭指定讓渡（DFA）後，今年1月被交易至紅人後又被DFA，接著被洋基撿走。但洋基隊在美國時間2月11日再把懷特給DFA，最後被白襪撿走。

懷特在今年6月11日重返大聯盟，本季在大聯盟白襪隊出賽3場，共投7局失7分，防禦率9。懷特生涯在大聯盟出賽8場，平均防禦率12；而懷特今年在小聯盟3A出賽20場有17場先發，整季0勝8敗、防禦率4.44，共投81局賞65次三振。

《韓聯社》報導，韓華鷹表示，懷特擁有六種球路，包含四縫線速球、橫掃球、卡特球、變速球、伸卡球和曲球。數據網站「Baseball Savant」顯示，懷特今年的四縫線速球均速為92.3英哩（約148.5公里）。

韓華鷹今年賽季的兩大洋投龐塞（Cody Ponce）、瑞恩（Ryan Weiss），都重返大聯盟賽場而離隊。龐塞加入藍鳥，瑞恩則加盟太空人。

為了填補洋投空缺，韓華鷹先找來洋投W.赫南德茲（Wilkel Hernandez），如今網羅懷特，組成全新的先發輪值組合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中