韓職》季前曾被洋基DFA 26歲右投轉戰韓華鷹、與王彥程當隊友

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹昨天（24日）以1年總值100萬美元，網羅本季待過大聯盟白襪隊的26歲右投懷特（Owen White），將與台灣左投王彥程當隊友。

懷特曾在2023年、2024年待過遊騎兵，去年季後遭指定讓渡（DFA）後，今年1月被交易至紅人後又被DFA，接著被洋基撿走。但洋基隊在美國時間2月11日再把懷特給DFA，最後被白襪撿走。

懷特在今年6月11日重返大聯盟，本季在大聯盟白襪隊出賽3場，共投7局失7分，防禦率9。懷特生涯在大聯盟出賽8場，平均防禦率12；而懷特今年在小聯盟3A出賽20場有17場先發，整季0勝8敗、防禦率4.44，共投81局賞65次三振。

《韓聯社》報導，韓華鷹表示，懷特擁有六種球路，包含四縫線速球、橫掃球、卡特球、變速球、伸卡球和曲球。數據網站「Baseball Savant」顯示，懷特今年的四縫線速球均速為92.3英哩（約148.5公里）。

韓華鷹今年賽季的兩大洋投龐塞（Cody Ponce）、瑞恩（Ryan Weiss），都重返大聯盟賽場而離隊。龐塞加入藍鳥，瑞恩則加盟太空人。

為了填補洋投空缺，韓華鷹先找來洋投W.赫南德茲（Wilkel Hernandez），如今網羅懷特，組成全新的先發輪值組合。

