自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》老婆小孩斷聯6小時後給驚喜！ 林益全轉戰中國打球吐心聲

2025/12/25 10:57

隻身飛往中國的林益全，昨在社群透露老婆和小孩突然現身給他驚喜。（取自IG）隻身飛往中國的林益全，昨在社群透露老婆和小孩突然現身給他驚喜。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕40歲「神全」林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加入上海正大龍隊延續棒球生涯。先前隻身飛往中國的林益全，昨在社群透露老婆和小孩突然現身給他驚喜，「真的讓我有點招架不住。」

林益全發文寫下：「昨晚的驚喜，真的讓我有點招架不住。老婆和小孩突然失去聯繫，完全找不到人，那五、六個小時的時間裡，我心裡又急又慌，各種念頭不斷在腦中打轉。直到老婆的手機終於響起，電話那頭，小孩輕描淡寫地說：『我們剛補習完回家，你下樓開個視訊，幫我去小賣舖買點東西。』我完全沒想到，原來他們早已拖著行李，悄悄來到了廣東中山找我。」

林益全感動表示：「當真正看到他們出現在眼前的那一刻，內心的開心瞬間滿到說不出話來，只能上前緊緊抱住他們。那一個擁抱，把剛才所有的不安、焦急，全都化成了踏實與感動。」

林益全指出，能有家人陪伴在身邊，對他來說意義非凡，「我會帶著這份支持與力量，全力以赴，拿出自己最好的表現。」

CPB明年1月1日舉行立春聯賽，共有廈門海豚、深圳藍襪，福州海俠和上海正大龍4隊出賽，林益全以聯賽頂薪4萬人民幣（約台幣17.9萬）加盟上海隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中