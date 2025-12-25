棒球》老婆小孩斷聯6小時後給驚喜！ 林益全轉戰中國打球吐心聲

隻身飛往中國的林益全，昨在社群透露老婆和小孩突然現身給他驚喜。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕40歲「神全」林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加入上海正大龍隊延續棒球生涯。先前隻身飛往中國的林益全，昨在社群透露老婆和小孩突然現身給他驚喜，「真的讓我有點招架不住。」

林益全發文寫下：「昨晚的驚喜，真的讓我有點招架不住。老婆和小孩突然失去聯繫，完全找不到人，那五、六個小時的時間裡，我心裡又急又慌，各種念頭不斷在腦中打轉。直到老婆的手機終於響起，電話那頭，小孩輕描淡寫地說：『我們剛補習完回家，你下樓開個視訊，幫我去小賣舖買點東西。』我完全沒想到，原來他們早已拖著行李，悄悄來到了廣東中山找我。」

請繼續往下閱讀...

林益全感動表示：「當真正看到他們出現在眼前的那一刻，內心的開心瞬間滿到說不出話來，只能上前緊緊抱住他們。那一個擁抱，把剛才所有的不安、焦急，全都化成了踏實與感動。」

林益全指出，能有家人陪伴在身邊，對他來說意義非凡，「我會帶著這份支持與力量，全力以赴，拿出自己最好的表現。」

CPB明年1月1日舉行立春聯賽，共有廈門海豚、深圳藍襪，福州海俠和上海正大龍4隊出賽，林益全以聯賽頂薪4萬人民幣（約台幣17.9萬）加盟上海隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法