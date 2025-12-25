NBA》上季東部龍頭騎士本季戰績不如預期 美媒點出外線下滑問題

米契爾表現成為關鍵。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕騎士本季表現起伏不定，與上季例行賽東部第一形成對比，目前以17勝14敗暫居東部第七。戰績下滑加上傷病問題，讓外界質疑總教練亞特金森（Kenny Atkinson）的聲浪逐漸升高。美媒《運動畫刊》提到，騎士隊本季三分球命中率下滑是戰績欠佳的原因之一。

騎士隊戰績遠不及同樣是東部的公鹿隊危急，也沒有像陣容豪華的快艇一樣崩盤，仍有超過５成的戰績，還是在競爭季後賽名額的行列。不過根據《Cleveland Plain Dealer》報導，球隊老闆吉伯特（Dan Gilbert）還是對此感到不滿。

上賽季騎士隊場均出手41.5顆三分球，命中率38.3%為全聯盟次高，但騎士隊本季場均出手43.7次是全聯盟最多，但命中率卻下滑到34.8%排聯盟第20名。同樣出手大量的三分球，命中率卻更低，使得球隊無法複製去年64勝的戰績。

騎士本季仰賴米契爾（Donovan Mitchell）場均30.6分的輸出，一旦他的狀況下滑，球隊有很高的機率會輸球。根據統計，在他得分超過35分以上的比賽，球隊戰績為8勝1敗，但他的得分低於21分時，球隊的戰績則是0勝5敗。

另一大重點在於葛蘭德（Darius Garland），上賽季他的場均得分為20.6分、三分球命中率為40.1%，但是休賽季動了腳趾手術的他在這個賽季狀態有些下滑，本賽季能繳出17.1分、三分球命中率35.3%，而且身高本來就相對劣勢的他，在球場防守上顯得更為吃力，教練亞特金森說到：「我們知道會有陣痛期。」並且表示葛蘭德的傷勢正在逐漸好轉。

葛蘭德表示：「攻防兩端都要保持同樣的強度。爭取每場比賽都比上一場進步。」他們相信球隊即將迎來一波連勝。

