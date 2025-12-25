自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士不太可能做大交易？ 總管點出首要改善是失誤問題

2025/12/25 15:08

柯瑞。（資料照，美聯社）柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊本季擁有當家一哥柯瑞（Stephen Curry）、明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）的組合，但勇士開季打出15勝15敗排西部第八，戰績差強人意。勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）近日受訪認為，球隊首要改善問題是失誤數。

截至今日，勇士隊本季打了30場比賽，平均每場發生16.2次失誤排全聯盟倒數第3，火箭隊打27場的場均失誤數排倒數第2，托荒者以場均17.3次失誤排聯盟墊底。

小鄧利維近日接受灣區《NBC Sports》專訪時提到，「我們會嘗試做一些讓球隊更好的事情，但我不會指望那種等級的操作，要再弄到像巴特勒那樣的球員，並帶來先前那樣的戰力提升...那會非常不切實際。」

「我們必須開始好好保護球權。」小鄧利維指出，勇士隊在防守端其實做了許多很棒的事情，「大家常常討論我們的身材問題，但波斯特（Quinten Post）和Draymond 同時在場時，我們的禁區保護非常出色。這一點我們很有信心。當Steph 不在場，Jimmy 和其他人一起打時，我們的進攻也相當好。所以我們要談關於一件看似微不足道、卻是很重大的事情，那就是失誤。」

小鄧利維提到，柯瑞和巴特勒是勇士陣中最年長的兩位選手，他們都打出很棒的賽季，因此他不認為年齡是勇士隊戰績不如預期的原因之一。小鄧利維指出，主要問題就是失誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中