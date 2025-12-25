NBA》勇士不太可能做大交易？ 總管點出首要改善是失誤問題

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊本季擁有當家一哥柯瑞（Stephen Curry）、明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）的組合，但勇士開季打出15勝15敗排西部第八，戰績差強人意。勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）近日受訪認為，球隊首要改善問題是失誤數。

截至今日，勇士隊本季打了30場比賽，平均每場發生16.2次失誤排全聯盟倒數第3，火箭隊打27場的場均失誤數排倒數第2，托荒者以場均17.3次失誤排聯盟墊底。

請繼續往下閱讀...

小鄧利維近日接受灣區《NBC Sports》專訪時提到，「我們會嘗試做一些讓球隊更好的事情，但我不會指望那種等級的操作，要再弄到像巴特勒那樣的球員，並帶來先前那樣的戰力提升...那會非常不切實際。」

「我們必須開始好好保護球權。」小鄧利維指出，勇士隊在防守端其實做了許多很棒的事情，「大家常常討論我們的身材問題，但波斯特（Quinten Post）和Draymond 同時在場時，我們的禁區保護非常出色。這一點我們很有信心。當Steph 不在場，Jimmy 和其他人一起打時，我們的進攻也相當好。所以我們要談關於一件看似微不足道、卻是很重大的事情，那就是失誤。」

小鄧利維提到，柯瑞和巴特勒是勇士陣中最年長的兩位選手，他們都打出很棒的賽季，因此他不認為年齡是勇士隊戰績不如預期的原因之一。小鄧利維指出，主要問題就是失誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法