HBL》松山高中太猛！46分之差痛宰彰縣成功奪3連勝

2025/12/25 14:57

任語璿手感火燙8顆三分球、砍31分（高中體總提供）任語璿手感火燙8顆三分球、砍31分（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕衛冕軍松山高中今天靠著高三大將劉廷寬、高二任語璿皆轟生涯新高分，最終以129：83大勝彰縣成功高中，快意收下114學年HBL男子甲級12強複賽3連勝，距離晉級8強更近一步，預料是不用連兩年落入外卡賽。

松山在上屆雖然拿下冠軍，也是隊史第7座冠軍，不過他們在這屆屏東登場的12強複賽跌跌撞撞，最後才在外卡賽出線挺進8強，不過本屆衛冕軍勢如破竹，連3場分別大勝開南高中、三重商工、成功高中，展現尋求連霸的氣勢。

身為球隊主將的劉廷寬此仗打出生涯代表作，以23投14中，包括2顆三分球、罰球10中6，首次得分突破30大關，另外任語璿更是扮演超級射手，單場8顆三分球，斬獲個人最高的31分，率領綠色神盾霸氣奪勝。

成功高中上屆以高一球員為主體於12強止步，本屆雖然來勢洶洶卻在今天難以擋住衛冕軍，全隊表現最佳為U16國手張承曄21分、6籃板，余玄騰繳出13分、6籃板和10助攻。

劉廷寬32分生涯新高，帶領衛冕軍松山高中贏球。（高中體總提供）劉廷寬32分生涯新高，帶領衛冕軍松山高中贏球。（高中體總提供）

彰縣成功高中余玄騰（高中體總提供）彰縣成功高中余玄騰（高中體總提供）

彰縣成功高中張承曄（高中體總提供）彰縣成功高中張承曄（高中體總提供）

松山高中教練葉韋喬（高中體總提供）松山高中教練葉韋喬（高中體總提供）

