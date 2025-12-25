自由電子報
網球》透露跟艾卡拉茲分開細節 費雷羅：我現在看他比賽會難過...

2025/12/25 15:29

艾卡拉茲（右）、費雷羅（左）。（資料照，美聯社）艾卡拉茲（右）、費雷羅（左）。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）日前宣布與合作7年的教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）分道揚鑣引發熱議，對此，費雷羅接受「馬卡報」時回應這次分手風波的細節。

艾卡拉茲與費雷羅合作以來，生涯累積24座冠軍，包括6座大滿貫金盃，還登向世界球王寶座，而費雷羅也在今年獲得ATP年度最佳教練肯定。

費雷羅坦言，每年年末就是談合約的時刻，但他和艾卡拉茲的團隊針對某些問題出現分歧，「如果我們坐下談，或許本可以挽救，但最終沒有坐下來談，而是決定不再繼續，有一些細節我不打算深入談論，但我們無法達成一致，最終我們分道揚鑣。」

對於是否曾想過要一起合作，費雷羅表示，艾卡拉茲繳出很好的成績，兩人之間關係也很好，本有想過能繼續下去，「但在年終總決賽結束，我們確實有繼續合作的想法，後來發生了那些是，我們分開了。」

對於更換教練的變化，是否會影響艾卡拉茲，費雷羅說：「這是有可能的，這種突如其來的變化很複雜，在網球層面，我認為他有能力克服，並以非常好的狀態前往澳洲，但洛佩茲很了解他，他花了很長時間在我學院進行訓練，有能力承擔教練的責任。」

至於之後會不會一起去打網球？費雷羅表示，「我認為我們都需要一些時間消化這次合作結束，這不是容易的事，我感到受傷，這種關係很難說斷說斷，還需要一段時間消化，而我現在看到他在比賽時，我也會感到難過，因為那裡有太多共同經歷過的體驗。」

