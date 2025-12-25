運動部》主管濫權逼同仁當人頭抽羽球場為討好部長？李洋：若屬實確實不應該

運動部長李洋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕外傳運動部有主管為了迎合部長李洋推動全民運動的政策，要求同仁以個人身份參加羽球場抽籤，作為下班後使用，因而爆出濫用職權的風波，對此，李洋表示，若屬實確實不應該，也會提醒各級主管需符合行政規範，明確區分公務與個人行為。

兩屆奧運羽球男雙金牌李洋，在今年9月擔任運動部長後大力推動全民運動，希望運動部員工「每天至少運動30分鐘」，他自己也以身作則以慢跑當作每日運動，但近日卻爆出有主管為了配合李洋的政策，沒經過同仁同意，就要大家以「個人」身份參加學校羽球場抽籤，在下班後運動使用，該申請書還是主管親自發放，並直接要求同仁協助填列，而同仁在填畢後再送進主管辦公室，讓員工倍感壓力。

對於主管要求同仁用私人名義參與，是否已逾越公務範圍引發議論，對此，運動部表示，「首先針對報導所提情形，運動部內一向鼓勵同仁於下班後培養運動習慣、維持身心健康，但相關活動皆應循正當管道、遵守行政倫理，再來運動部也表示後續也會在內部會議中再次提醒各級主管，確保管理作為符合規範，避免造成同仁困擾。」

針對此主管的行為，也引起內部質疑是否是想討好上級？李洋強調，「如果屬實的話，那的確造成同仁的困擾，我覺得不應該。」同時他也表示會再進一步了解狀況，並在部務會議裡面告訴各級主管，「要讓他知道我們要符合各部會的規範，避免造成同仁的困擾。」

