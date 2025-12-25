自由電子報
體育 棒球 學生棒球

台日青棒對抗賽》只集訓兩天沒差 北海道聯隊完封勝羅東高工

2025/12/25 16:29

北海道先發投手小野悠真。（記者王藝菘攝）北海道先發投手小野悠真。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台日青棒對抗賽今天開打，北海道聯隊靠4局上一輪猛攻灌進4分，加上小野悠真繳4局無失分優質先發，最終北海道聯隊就以5：0完封勝羅東高工。

此役前3局雙方都難越雷池一步，4局上北海道聯隊發動攻勢，川合黎挨頭部觸身球上壘，長南凜汰郎、吉川慎之助、星野穰一郎連續擊出安打，加上對方傳球失誤進帳2分，接著後藤健擊出高飛犧牲打，又靠對方傳球失誤再添2分。

5局上佐竹徠都敲安後靠隊友短打進佔二壘，川合黎擊出右外野落點巧妙安打，此時羅工右外野手顏翊展出現接球失誤，北海道聯隊拿下1分，一路領先至終場。

北海道聯隊先發投手小野悠真投4局被敲出2支安打，投出2K沒有出現保送無失分拿下勝投。

由於現在是冬天，北海道高校球隊都無法進行比賽，這次集結11所北海道高校好手組成，他們長期沒打比賽，只在日本國內集訓兩天即來台比賽，今天展現堅強的投打戰力，扳倒羅東高工旗開得勝。

羅東高工先發投手郭靖源。（記者王藝菘攝）羅東高工先發投手郭靖源。（記者王藝菘攝）

羅東高工溫以恩。（記者王藝菘攝）羅東高工溫以恩。（記者王藝菘攝）

羅東高工顏楷庭。（記者王藝菘攝）羅東高工顏楷庭。（記者王藝菘攝）

羅東高工顏翊展。（記者王藝菘攝）羅東高工顏翊展。（記者王藝菘攝）

羅東高工陳彥辰。（記者王藝菘攝）羅東高工陳彥辰。（記者王藝菘攝）

羅東高工李信謙。（記者王藝菘攝）羅東高工李信謙。（記者王藝菘攝）

北海道佐竹徠都。（記者王藝菘攝）北海道佐竹徠都。（記者王藝菘攝）

