自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鬼神二刀流獨一無二！ 道奇隊友驚嘆大谷翔平：他好像沒用全力...

2025/12/25 17:08

大谷翔平。（法新社合成圖）大谷翔平。（法新社合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，幫助球隊達成2連霸，更獲得生涯第4座、連續3年的年度MVP殊榮。道奇27歲潛力右投萊恩（River Ryan）今日接受《Dodgers Nation》採訪，盛讚大谷是獨一無二的存在。

大谷翔平去年締造了大聯盟史上首見的「54轟、59盜」，今年以55轟刷新生涯單季新高紀錄，跑回146分傲視全聯盟，加入道奇前2年都奪下MVP，今年囊括生涯第4座銀棒獎、年度最佳指定打擊5連霸、國聯漢克阿倫獎3連霸，並第6度入選年度第一隊。

《Dodgers Nation》節目主持人麥凱恩（Doug McKain）提到，大谷在投打兩端都留下頂尖成績時，萊恩對此表示，大谷真的是獨一無二的存在，未來好幾年可能都會壟斷MVP，真正能實際做到二刀流的球員，在自己所見過的人之中，只有他一個。萊恩也驚嘆大谷翔平的怪力，看起來他好像沒有使出全力，但擊球卻能飛到500英呎（約152.4公尺），初速甚至達到120英哩（約193.1公里）。

在「投手大谷」復出的這段期間，萊恩正在努力進行復健，並沒有親眼看到大谷的投球。即便如此，他仍斷言：「我很清楚他能同時兼顧投、打，而且兩者都是頂尖水準，能夠稱大谷為隊友，並與他一起朝世界大賽冠軍邁進，我真的覺得非常榮幸。」

萊恩在今年開季前是道奇農場排名第9的潛力新秀，也是體系中評價最高的右投。2024年他在大聯盟短暫的4場先發中，繳出防禦率1.33的宰制級表現，但8月因右肘受傷動刀，導致今年賽季報銷，萊恩將力拚明年回歸。

萊恩。（資料照，法新社）萊恩。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中