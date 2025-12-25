MLB》鬼神二刀流獨一無二！ 道奇隊友驚嘆大谷翔平：他好像沒用全力...

大谷翔平。（法新社合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，幫助球隊達成2連霸，更獲得生涯第4座、連續3年的年度MVP殊榮。道奇27歲潛力右投萊恩（River Ryan）今日接受《Dodgers Nation》採訪，盛讚大谷是獨一無二的存在。

大谷翔平去年締造了大聯盟史上首見的「54轟、59盜」，今年以55轟刷新生涯單季新高紀錄，跑回146分傲視全聯盟，加入道奇前2年都奪下MVP，今年囊括生涯第4座銀棒獎、年度最佳指定打擊5連霸、國聯漢克阿倫獎3連霸，並第6度入選年度第一隊。

《Dodgers Nation》節目主持人麥凱恩（Doug McKain）提到，大谷在投打兩端都留下頂尖成績時，萊恩對此表示，大谷真的是獨一無二的存在，未來好幾年可能都會壟斷MVP，真正能實際做到二刀流的球員，在自己所見過的人之中，只有他一個。萊恩也驚嘆大谷翔平的怪力，看起來他好像沒有使出全力，但擊球卻能飛到500英呎（約152.4公尺），初速甚至達到120英哩（約193.1公里）。

在「投手大谷」復出的這段期間，萊恩正在努力進行復健，並沒有親眼看到大谷的投球。即便如此，他仍斷言：「我很清楚他能同時兼顧投、打，而且兩者都是頂尖水準，能夠稱大谷為隊友，並與他一起朝世界大賽冠軍邁進，我真的覺得非常榮幸。」

萊恩在今年開季前是道奇農場排名第9的潛力新秀，也是體系中評價最高的右投。2024年他在大聯盟短暫的4場先發中，繳出防禦率1.33的宰制級表現，但8月因右肘受傷動刀，導致今年賽季報銷，萊恩將力拚明年回歸。

