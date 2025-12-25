日職》盛讚球種全面、看好首年10勝 傳奇名將解析徐若熙優勢和課題

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全「龍之子」徐若熙在季後行使旅外自由球員權利，以3年15億日圓大約加盟日職福岡軟銀鷹。熟悉台灣棒球的前西武總經理渡邊久信在接受日媒《Sportsnavi》訪問時給予徐若熙極高的評價，斷言只要他健康投球的話，絕對能拿到雙位數勝投。

徐若熙憑藉最快158公里的速球與高品質的變化球，在休賽季引發美日多支球團爭奪，最終選擇落腳軟銀。渡邊久信認為，徐若熙不僅球速快，每一種球路的水準都非常高，在日本職棒，打者等級很高，投手必須具備多樣球種才能取勝，而徐若熙正具備這種能力。

請繼續往下閱讀...

渡邊稱讚徐若熙的投球機制相當成熟，能力非常出色，只要能上場，就能拿下勝投，在健康的前提之下，要拿下雙位數勝投的話不是問題。渡邊也提到，徐若熙的速球威力驚人，只要投到152、153公里，其實就已經很夠用了，再加上他的變化球投得精準，沒必要勉強自己每球都投到158公里，也能壓制打者。

雖然球技方面獲得肯定，但渡邊久信對徐若熙的身體強度表示憂慮，他指出徐若熙身材較單薄，且過去曾動過韌帶置換手術（TJ手術），未來如何提升身體強度並應對日本職棒高強度的先發輪值，將是首要課題。

此外，渡邊也以曾效力西武隊的台灣投手郭俊麟為例，強調「性格與適應力」的重要性，他直言，不論選手天賦多優異，能否融入日本棒球文化是決定成敗的最終關鍵，「徐若熙才25歲，未來性極佳，我非常期待他明年的表現。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法