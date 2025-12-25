自由電子報
台日青棒對抗賽》日本不用長期集訓就「融為一體」 台灣教練深入分析

2025/12/25 17:51

羅東高工總教練何昱德。（記者王藝菘攝）羅東高工總教練何昱德。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年台日青棒對抗賽，北海道聯隊集結11所當地高校好手，受限冬天無法比賽，他們長期沒有實戰，只在日本國內集訓兩天即來台比賽，今天展現堅強的投打戰力，以5：0完封勝羅東高工旗開得勝。

北海道聯隊總教練森本琢朗解釋，這支聯隊在11月曾進行1次團隊練習，來台前在宮崎集訓兩天，一起練習的時間很短，彼此默契不是那麼足夠，藉由這場比賽，大家默契和狀況愈來愈好。

羅東高工總教練何昱德認為，可能是北海道現在下雪的關係，對方投手好像不在比賽狀態，感覺沒調整到位，看得出來投、打都有差別，應該不只有這樣的水準。

台灣各級棒球國家代表隊打國際賽，往往都要花很長的時間集訓，日本不只來台打交流賽的聯隊，就連日本武士隊征戰國際賽，集訓時間都不長，且成績不俗。

何昱德認為，這是各國棒球文化的問題，日本很在意細節，學的是同一套東西，只要一個節奏對了，就什麼都對了，「在台灣，大家教的、學的東西都不太一樣，日本細節的東西要求到位，合在一起一樣會到位，配合一、兩天就到位了，因為大家要求的東西都差不多。」

何謂細節？何昱德舉例，「剛才賽後集合有跟全隊說，對方跑壘積極度很好，只要球打到場內，跑壘積極度沒話講，再來就是守備拚勁，就算那一球沒機會撲到，還是會嘗試看看，差別在這裡。」

何昱德強調，棒球打的是細膩度，這場比賽對方打者只有兩球揮空，第一球揮空，他們教練就出來提醒選手了，往後就很難再揮空，基本功非常好，「還有短打，日本打者第一次點失敗，第二次不會再失敗，我們可能第一次點失敗，第二次還會失敗。」

北海道總教練森本琢朗。（記者王藝菘攝）北海道總教練森本琢朗。（記者王藝菘攝）

