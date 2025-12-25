HBL》史上第2人！東泰紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕東泰高中高二後衛紀伍柏俊今天寫下歷史，成為HBL男子甲級史上第2位單場完成「抄截大三元」的球員，東泰最終也以109：54大勝高苑工商，距離晉級114學年HBL男子甲級8強也只差1勝。

上季就以高一菜鳥之姿登上HBL舞台的紀伍柏俊，本屆持續進化，此仗更是成為超級神偷，多次漂亮抄到球，並在第4節完成單場第10次抄截，成為102學年賴廷恩後，男子組首位完成抄截大三元的球員。

請繼續往下閱讀...

紀伍柏俊此仗以21投10中，繳出25分、13籃板和10抄截，他表示，這是他生涯首度完成大三元，抄截當然也是生涯新高，「感謝教練平時都訓練我們如何預判球線，讓我們防守能力都有成長。」

東泰此仗不僅紀伍柏俊締造歷史，羅雄威繳出24分、14籃板，教練高丁國柱表示，本屆雖然沒有特別突出的球員，但更希望打造有「全員皆兵」的感覺，手感狀況好就能跳出來得分，就像此仗的紀伍柏俊。

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法