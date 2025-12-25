自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》史上第2人！東泰紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」

2025/12/25 18:34

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕東泰高中高二後衛紀伍柏俊今天寫下歷史，成為HBL男子甲級史上第2位單場完成「抄截大三元」的球員，東泰最終也以109：54大勝高苑工商，距離晉級114學年HBL男子甲級8強也只差1勝。

上季就以高一菜鳥之姿登上HBL舞台的紀伍柏俊，本屆持續進化，此仗更是成為超級神偷，多次漂亮抄到球，並在第4節完成單場第10次抄截，成為102學年賴廷恩後，男子組首位完成抄截大三元的球員。

紀伍柏俊此仗以21投10中，繳出25分、13籃板和10抄截，他表示，這是他生涯首度完成大三元，抄截當然也是生涯新高，「感謝教練平時都訓練我們如何預判球線，讓我們防守能力都有成長。」

東泰此仗不僅紀伍柏俊締造歷史，羅雄威繳出24分、14籃板，教練高丁國柱表示，本屆雖然沒有特別突出的球員，但更希望打造有「全員皆兵」的感覺，手感狀況好就能跳出來得分，就像此仗的紀伍柏俊。

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）東泰高中紀伍柏俊完成超狂「抄截大三元」（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中