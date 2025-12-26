NBA耶誕大戰、中信盃台日高中對抗賽上演內戰 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA年度重頭戲耶誕大戰，首場為勇士在主場迎戰獨行俠，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）對決獨行俠狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）會擦出怎樣的火花，湯普森（Klay Thompson）能否射爆老東家，值得球迷關注。第2場是湖人坐鎮主場對決火箭，力拚終結2連敗，當家球星東契奇（Luka Doncic）有機會復出，將滿41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對決37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant），兩人都希望能助隊中止連敗。

請繼續往下閱讀...

另外一場轉播是灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）率狼群踢館金塊，聯盟籃板、助攻雙冠王約基奇（Nikola Jokic）將捍衛主場。

中信盃台日高中棒球對抗賽開打，總計4隊參賽，包括今年黑豹旗青棒賽冠軍球隊平鎮高中、亞軍羅東高工，及北海道聯隊、九州聯隊。兩場分別上演日本和台灣的內戰，地點在新莊棒球場，球迷記得收看轉播，為台灣小將加油！

NBA耶誕大戰

06：00 獨行俠 VS 勇士

09：00 火箭 VS 湖人

11：30 灰狼 VS 金塊

轉播：緯來體育

NFL

09：10 野馬 VS 酋長

轉播：愛爾達體育3台

中信盃台日高中棒球對抗賽

14：00 北海道聯隊 VS 九州聯隊

18：30 羅東高工 VS 平鎮高中

轉播：愛爾達體育4台、緯來體育、緯來精采

HBL

13：30 三重商工 VS 彰縣成功 男生複賽

15：10 錦和高中 VS 能仁家商 男生複賽

16：50 松山高中 VS 東山高中 男生複賽

18：30 南湖高中 VS 東泰高中 男生複賽

轉播：愛爾達體育1台

