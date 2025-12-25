台日青棒對抗賽》平鎮重拳連發 KO夏季甲子園冠軍王牌新垣有絃

平鎮高中與九州聯隊戰成平手。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃台日青棒對抗賽今天開打，平鎮高中高三右投蔡辰瀧投5局失1分非責失表現精彩，只是牛棚無力守成遭扳平，最終平鎮高中就以2：2與九州聯隊握手言和。

九州聯隊先發投手新垣有絃。（記者陳志曲攝）

九州聯隊推出今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手新垣有絃先發，1局上平鎮進攻，開路先鋒邱文佑擊出內野安打，靠隊友滾地球進佔二壘，新垣有絃牽制二壘失誤，邱文佑跑上三壘，再靠劉桓宇內野滾地球跑回第1分。

3局上平鎮攻勢再起，顏鉑勛選到保送，劉桓宇、邱聖安接連敲安再添1分。新垣有絃用56球投2.2局，被敲出5支安打失2分無關勝敗，最快球速不到140公里。

平鎮一向以守備穩健見長，沒想到前3局就出現3次失誤，先發游擊手邱聖安就包辦2次，4局上九州聯隊反攻，梶山侑孜靠游擊手邱聖安傳球失誤上一壘，兩出局後鰐川隆夫擊出右外野飛球，一個看似不起眼的飛球，平鎮右外野手劉桓宇出現嚴重的接球失誤，九州聯隊兵不血刃拿下1分。

平鎮先發投手蔡辰瀧主宰戰局，主投5局只被敲出2支零星安打，因隊友2次失誤失1分非責失無關勝敗。

蔡辰瀧退場後，九州聯隊趁機反攻，靠保送和2支安打追回1分扳平戰局，最終兩隊握手言和。

平鎮高中先發投手蔡辰瀧。（記者陳志曲攝）

平鎮高中邱文佑。（記者陳志曲攝）

平鎮高中劉桓宇。（記者陳志曲攝）

平鎮高中邱聖安。（記者陳志曲攝）

九州聯隊高田瑛大。（記者陳志曲攝）

平鎮高中彭成安。（記者陳志曲攝）

平鎮高中吳丞顥接替投球。（記者陳志曲攝）

九州聯隊梶山侑孜。（記者陳志曲攝）

九州聯隊城野慶太敲安打回追平分。（記者陳志曲攝）

平鎮高中曾乙喆敲出安打。（記者陳志曲攝）

