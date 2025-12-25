自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

台日青棒對抗賽》平鎮重拳連發 KO夏季甲子園冠軍王牌新垣有絃

2025/12/25 21:29

平鎮高中與九州聯隊戰成平手。（記者陳志曲攝）平鎮高中與九州聯隊戰成平手。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃台日青棒對抗賽今天開打，平鎮高中高三右投蔡辰瀧投5局失1分非責失表現精彩，只是牛棚無力守成遭扳平，最終平鎮高中就以2：2與九州聯隊握手言和。

九州聯隊先發投手新垣有絃。（記者陳志曲攝）九州聯隊先發投手新垣有絃。（記者陳志曲攝）

九州聯隊推出今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手新垣有絃先發，1局上平鎮進攻，開路先鋒邱文佑擊出內野安打，靠隊友滾地球進佔二壘，新垣有絃牽制二壘失誤，邱文佑跑上三壘，再靠劉桓宇內野滾地球跑回第1分。

3局上平鎮攻勢再起，顏鉑勛選到保送，劉桓宇、邱聖安接連敲安再添1分。新垣有絃用56球投2.2局，被敲出5支安打失2分無關勝敗，最快球速不到140公里。

平鎮一向以守備穩健見長，沒想到前3局就出現3次失誤，先發游擊手邱聖安就包辦2次，4局上九州聯隊反攻，梶山侑孜靠游擊手邱聖安傳球失誤上一壘，兩出局後鰐川隆夫擊出右外野飛球，一個看似不起眼的飛球，平鎮右外野手劉桓宇出現嚴重的接球失誤，九州聯隊兵不血刃拿下1分。

平鎮先發投手蔡辰瀧主宰戰局，主投5局只被敲出2支零星安打，因隊友2次失誤失1分非責失無關勝敗。

蔡辰瀧退場後，九州聯隊趁機反攻，靠保送和2支安打追回1分扳平戰局，最終兩隊握手言和。

平鎮高中先發投手蔡辰瀧。（記者陳志曲攝）平鎮高中先發投手蔡辰瀧。（記者陳志曲攝）

平鎮高中邱文佑。（記者陳志曲攝）平鎮高中邱文佑。（記者陳志曲攝）

平鎮高中劉桓宇。（記者陳志曲攝）平鎮高中劉桓宇。（記者陳志曲攝）

平鎮高中邱聖安。（記者陳志曲攝）平鎮高中邱聖安。（記者陳志曲攝）

九州聯隊高田瑛大。（記者陳志曲攝）九州聯隊高田瑛大。（記者陳志曲攝）

平鎮高中彭成安。（記者陳志曲攝）平鎮高中彭成安。（記者陳志曲攝）

平鎮高中吳丞顥接替投球。（記者陳志曲攝）平鎮高中吳丞顥接替投球。（記者陳志曲攝）

九州聯隊梶山侑孜。（記者陳志曲攝）九州聯隊梶山侑孜。（記者陳志曲攝）

九州聯隊城野慶太敲安打回追平分。（記者陳志曲攝）九州聯隊城野慶太敲安打回追平分。（記者陳志曲攝）

平鎮高中曾乙喆敲出安打。（記者陳志曲攝）平鎮高中曾乙喆敲出安打。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中