HBL》陳定杰獲愛兒「勝」加持 光復高中贏球終結2連敗

〔記者林岳甫／屏東報導〕兩大主力莊立安、何鉦凱熄火，光復高中高三金右翔扛起火力，貢獻全隊最多19分，率光復高中以87：72打敗錦和高中，終於在114學年HBL男子甲級12強複賽開胡，仍有直接晉級8強的機會。

近年已成為4強班底的光復，在本屆複賽卻遭遇空前危機，連續敗給能仁家商、東泰高中。光復今天對陣同樣還沒贏球的錦和，當務之急就是先拿下勝利。只是，莊立安、何鉦凱此仗手感都不好，合計21投7中包括三分球8投皆墨，莊立安拿8分，何鉦凱取10分。

前兩場僅拿11分的金右翔，終於在此仗把握機會成為救世主，他替補上場以9投7中貢獻19分外帶4籃板、6助攻，另一位同樣從板凳出發的鄭禹恩也有14分進帳，兩人的表現算是補上莊立安、何鉦凱的火力空缺。另外先發的陳立凱勞苦功高拿11分、11籃板。

光復總教練陳定杰表示，今天有放假，學校加油團到場助威，確實也幫助球員不少。另外，陳定杰透露，自己的兒子首場緊張到不敢看比賽，選擇先看卡通頻道，昨天看到球隊輸球，還暖心給他鼓勵，尤其兒子賽前特地幫他別上「勝」字，使他充滿更多力量，終於贏球了。

光復此仗贏球後戰績為1勝2敗，接下遭遇0勝3敗高苑工商、3勝0敗南湖高中，光復想直接晉級在這2場比賽一定要贏，否則將繼108學年後再度掉入外卡賽。

